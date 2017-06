El PSOE critica que el PP "deja" a la comarca de Antequera y al municipio "sin una sola inversión de relevancia"

Etiquetas

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha criticado que el PP "ha tumbado" todas las enmiendas de Antequera (Málaga) presentadas por los socialistas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y "ha dejado a la comarca y al municipio sin una sola inversión de relevancia".

Heredia, que ha asistido este lunes a una reunión en Antequera entre el Grupo Parlamentario Socialista y el grupo municipal, ha destacado entre esas enmiendas que el PP ha rechazado la presentada para habilitar una partida presupuestaria que permita la financiación de las obras del trasvase de agua potable desde el pantano de Iznájar a la comarca de Antequera.

En este sentido, ha criticado que el Gobierno siga "sin mover un dedo" para solucionar el principal problema que tiene en estos momentos la comarca, que es garantizar a los 80.000 vecinos de la zona norte de la comarca "el agua necesaria para beber y para vivir".

"El Gobierno ni ha autorizado el trasvase de agua a la comarca de Antequera ni ha declarado de interés general las obras del trasvase para que éste pueda llevarse a cabo en colaboración económica con la Junta de Andalucía y la Diputación, como venimos pidiendo los socialistas", ha recordado.

Al respecto, ha agregado que "a las puertas del verano de un año que ha vuelto a ser seco, el Gobierno del PP ha rechazado el trasvase a la comarca de Antequera y se ha negado a incluir una partida en los PGE", ha lamentado.

BOBADILLA-ANTEQUERA

Por otro lado, Heredia ha recordado otra enmienda que afecta a Antequera, como es la referida a la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla.

Así, ha subrayado que se trata de un proyecto "clave y estratégico". "No podíamos volver a dejar pasar el tren del progreso", ha afirmado el dirigente socialista para justificar la enmienda del PSOE para que el Gobierno dotara a la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla de las partidas necesarias para que su modernización estuviera finalizada en 2020 como ha fijado la UE.

No obstante, ha lamentado que el PP "ha rechazado la enmienda y finalmente solo destinará en los PGE de este año 20 millones a toda la línea Algeciras-Bobadilla cuando son necesarios 1.300 millones de euros para acometer la modernización de esta infraestructura".

"A este ritmo de ejecución, para el año 2077 estaría terminada esta línea", ha asegurado Heredia, que ha apuntado que no se trata de un problema de crisis económica, "porque en Cataluña el Gobierno de Rajoy destina 8.000 millones de euros en materia ferroviaria". "¿Por qué la negativa del PP a invertir en nuestra tierra y sin embargo no hay problema para invertir en otros territorios?", se ha preguntado.

Por ello, ha lamentado que "con este maltrato y este abandono, el Gobierno del PP está cortando de raíz la capacidad de desarrollo y creación de empleo en el Puerto Seco de Antequera. Está impidiendo que podamos aprovechar todo el potencial de creación de empleo que tiene este municipio y esta comarca", ha asegurado.

También ha dicho que el PP "ha tumbado" otras enmiendas para Antequera, como la finalización de la segunda estación AVE del municipio, el impulso definitivo a la conexión de alta velocidad con Granada, que mantiene dos años después a Antequera aislada de la capital granadina y la conexión del Centro Logístico de Antequera y Cartaojal con la A-45.

DÓLMENES

Asimismo, ha continuado el secretario general del PSOE de Málaga, "el PP ha rechazado entre las enmiendas la petición de los socialistas al Gobierno para que destine el 1,5 por ciento cultural a los Dólmenes de Antequera".

Heredia ha explicado que el Gobierno podría financiar con cargo al 1,5 por ciento cultural del Ministerio de Fomento las actuaciones comprometidas con la Unesco para la designación de Patrimonio Mundial tanto en la zona del Sitio de los Dólmenes como en el Conjunto Arqueológico en colaboración con las administraciones autonómica y local. "Pero se ha negado", ha lamentado.

"Los socialistas consideramos que con la designación de los Dólmenes como Patrimonio Mundial estamos ante una gran oportunidad para seguir impulsando el turismo y la creación de empleo y riqueza en Antequera, su comarca, la provincia de Málaga y Andalucía".

Asimismo, ha afirmado que "para hacerlo es fundamental que las administraciones sigan colaborando como venía ocurriendo hasta ahora. Pero el Gobierno no está por la labor. Todo lo contrario. La actitud que tiene el Gobierno en relación con Los Dólmenes de Antequera es de absoluta deslealtad".

En este punto, ha criticado que el Gobierno "no invitara a ningún diputado socialista ni a ningún representante de la Junta ni a ningún concejal del grupo municipal a la presentación del billete conmemorativo de la Lotería Nacional sobre el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera, a pesar de que la propuesta fue realizada y tramitada con Loterías y Apuestas del Estado por el Grupo Parlamentario Socialista".

"El Gobierno no solo borró de esa presentación al Grupo Parlamentario Socialista, sino, lo que es más grave, a la Junta. Y eso que el Gobierno andaluz siempre da participación a todas las instituciones de la provincia en los Dólmenes, como muy bien sabe Elías Bendodo, presidente de la Diputación. Sin embargo el Gobierno del PP y el alcalde, el señor Barón, están actuando con sectarismo y muy poca altura de miras, desmarcándose de esa colaboración tan necesaria para seguir impulsando los Dólmenes", ha afirmado.

Heredia ha concluido que los PGE de 2017 "son unos nefastos presupuestos para Antequera". "No hay un solo proyecto, no hay una sola actuación de relevancia para la ciudad y la comarca. Es un año perdido para la generación de empleo y para la generación de riqueza. Y todas las enmiendas que los socialistas consideramos que eran importantes para crear ese empleo y esa riqueza han sido rechazadas por el PP. Un PP que en Málaga guarda silencio, hace la estrategia del avestruz, que es meter la cabeza para no ver la realidad y no alzar la voz ante Rajoy", ha concluido.