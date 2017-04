El PSOE califica de "lamentable" que el PP "siembre dudas" sobre el metro

Etiquetas

El parlamentario andaluz del PSOE Miguel Castellano ha calificado de "triste y lamentable" que el PP "siembre dudas" entre la ciudadanía sobre el metro de Granada, "un proyecto que en breve mejorará la movilidad de miles de personas", y le ha pedido que abandone esta actitud.

"Por mucho que se empeñen en repetirlas, ya nadie cree las cantinelas ni las campañas de descrédito y acoso del PP hacia todo lo que signifique desarrollo en la provincia", ha asegurado el dirigente socialista en una nota en que ha lamentado la "desmemoria" de los representantes del PP sobre el metro.

"No sabemos si voluntaria o involuntariamente, pero olvidan que la Junta de Andalucía siempre ha sido sensible, en aras del consenso institucional, a las peticiones planteadas por el anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada (PP) sobre este proyecto, como al soterramiento a su paso por el Camino de Ronda, el cambio de ubicación de la estación de intercambio modal con el AVE, o las contraprestaciones por no soterrar finalmente el cruce del Zaidín", ha explicado Castellano.

Son los cambios planteados en su día a la administración autonómica por el exalcalde José Torres Hurtado, los cuales, ha indicado el parlamentario, "han tenido derivaciones económicas y de plazos".

Respecto de la incidencia que el metro tendrá en los comercios, Miguel Castellano ha asegurado que "la cortedad de miras del PP es manifiesta".

"Quizá les moleste la promoción que de los comercios ubicados en el recorrido del metro está haciendo la Junta de Andalucía, pero en todo caso podrían preguntarle a sus compañeros de Málaga y Sevilla sobre los efectos positivos en términos de facturación que la puesta en servicio de ambos suburbanos ha tenido sobre los establecimientos comerciales ubicados en los radios de influencia de estaciones y paradas", ha explicado Castellano quien también ha defendido que la planificación del trazado del metro dará cobertura a equipamientos de la capital y el Área Metropolitana.

Por último, el parlamentario socialista ha aconsejado a los dirigentes del PP que "arrimen y el hombro y centren sus esfuerzos en defender ante Rajoy la mejora de las comunicaciones ferroviarias de la provincia y el fin del aislamiento por tren que sufrimos desde hace más de dos años como consecuencia de su falta de voluntad política".