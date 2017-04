El PSOE exige que la línea Algeciras-Bobadilla se termine en 2020 como lo fija la UE

Etiquetas

El secretario general del PSOE de Málaga y del Grupo Socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, ha anunciado este martes en Antequera (Málaga) que entre las enmiendas que su formación presentará a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 se incluirá una para que se dote a la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla de las partidas necesarias para que su modernización esté finalizada en 2020 como ha fijado la Unión Europea (UE).

"Si hay un proyecto que simboliza el abandono y la discriminación del Gobierno de Rajoy con Andalucía y la provincia de Málaga es sin duda la línea ferroviaria Bobadilla-Algeciras. El PP destina únicamente 20 millones de euros a la línea de alta prestaciones cuando lo que se necesita para esa actuación son 1.300 millones de euros", ha explicado, agregando que esta línea "constituye el puente entre dos ejes ferroviarios, el Mediterráneo y el Atlántico. La propia UE ha fijado esta conexión como prioritaria".

Heredia ha añadido que "a este ritmo de inversión, el Gobierno de Rajoy tendría terminada la línea Bobadilla-Algeciras para 2077 y la UE dice que tendría que estar lista en 2020". "En 2016, la cantidad consignada en los presupuestos para la línea Bobadilla-Algeciras era de 26 millones y solo se han gastado 15 millones. La previsión que tenía el Gobierno era destinar 50 millones de euros en 2017. Por lo que esto demuestra el nulo interés del Gobierno de la nación por esta línea", ha criticado.

El dirigente socialista también ha destacado que en "Asia, Latinoamérica y también en la zona del norte de África hay un aumento muy importante del tráfico de mercancías por barco". Así, ha detallado que a través del canal de Suez, el puerto de Algeciras "está muy bien situado". "¿Qué es lo que pretende Rajoy? Que los tres primeros puertos que estén conectados por líneas de altas prestaciones sean el de Barcelona, el de Valencia y el de Cartagena", ha comentado.

Al tiempo, ha destacado "la necesidad de concluir la citada infraestructura" para que Antequera, Málaga y Andalucía sean competitivas y los productos que se producen y elaboran aquí lleguen a los principales mercados europeos; algo que "atraería a empresas ya que entre el 12 y el 14 por ciento de los costes de producción están asociados al transporte". "El Gobierno tiene que dejar de castigar a Andalucía y a nuestra provincia mientras que las inversiones van a otros territorios", ha señalado.

El secretario general de los socialistas malagueños, que ha comenzado en Antequera una ronda de visitas por toda la provincia para dar a conocer las enmiendas que presentarán al proyecto de los PGE, ha calificado los mismos como unos presupuestos "muy malos para Andalucía, para la provincia de Málaga y para esta comarca y su principal ciudad, Antequera". "Estas cuentas de Rajoy son un auténtico atropello para nuestra tierra, la comunidad en la que más bajan las inversiones: un 36,6 por ciento, un recorte de 668 millones menos", ha dicho.

"Pero si malos son los PGE para el conjunto de Andalucía, peores son para nuestra provincia. El Gobierno de Rajoy ha enviado a la provincia de Málaga al hoyo de las inversiones estatales", ha criticado, agregando que Málaga es "la antepenúltima provincia española en inversión por habitante. La provincia 50 de 52, solo por detrás de Almería y Córdoba con 85,7 euros por habitantes invertidos", mientras que Málaga recibe 136 millones de euros frente a los 247 millones del año pasado.

Según ha desglosado Heredia, "el recorte es de más de un 43 por ciento, recortando prácticamente a la mitad con respecto al pasado año". "Esos 136 millones de euros representan un mísero uno por ciento de la inversión total en España. Son unos presupuestos que maltratan a Málaga, que no impulsan los grandes proyectos pendientes ni dan respuesta a la generación de empleo y al liderazgo económico de nuestra provincia", ha manifestado.

En este sentido, Heredia ha lamentado el "sesgo ideológico" del Gobierno de Rajoy, que "condena a los andaluces a la cola de la inversión por habitante", ya que Málaga, Almería y Córdoba son las tres últimas provincias en inversión en el proyecto de los PGE para este año.

"Resulta llamativo que Rajoy condene a tres provincias andaluzas a los tres peores puestos en cuanto a inversión, algo que desde el PSOE no vamos a permitir", ha dicho, reclamando para Andalucía un mejor trato por parte del Gobierno, señalando que "no queremos estar por encima de otros territorios, pero no vamos a permitir que el PP siempre ponga a Andalucía por debajo de otras comunidades".

Además, el responsable socialista ha anunciado que entre las enmiendas del PSOE al proyecto de PGE en relación a Antequera exigirán la finalización de la segunda estación AVE del municipio, el impulso definitivo a la conexión de alta velocidad con Granada, que mantiene dos años después a Antequera aislada de la capital granadina y la conexión del Centro Logístico de Antequera y Cartaojal con la A-45.

"Vamos a reclamar al Ministerio de Fomento las inversiones en infraestructuras pendientes en Antequera", ha adelantado, a lo que ha añadido que solicitarán al Ministerio "que destine el 1,5 por ciento cultural a los Dólmenes de Antequera", para que financie las actuaciones comprometidas con la Unesco para la designación de Patrimonio Mundial tanto en la zona del Sitio de los Dólmenes como en el Conjunto Arqueológico en colaboración con las administraciones autonómica y local.

"Con la designación de los Dólmenes como Patrimonio Mundial estamos ante una gran oportunidad para seguir impulsando el turismo y la creación de empleo y riqueza en Antequera, su comarca, la provincia de Málaga y Andalucía, pero necesitamos que todas las administraciones sigan colaborando", ha dicho.

Por último, Heredia ha lamentado que el proyecto de PGE del Gobierno le haya parecido al alcalde de Antequera, Manuel Barón, "muy bueno". "El señor Barón dice que estos presupuestos no tienen parangón, y efectivamente, no lo tiene. Nunca Antequera ha estado tan marginada ni discriminada por un Gobierno central como hasta ahora por el del PP", ha criticado.

"Lo inaudito es que el alcalde del municipio aplaude el ataque y el maltrato a su tierra. "En lugar de pelear por lo mejor para sus vecinos y vecinas, aplaude complaciente a Rajoy", ha concluido.