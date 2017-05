El PSOE pide planificar las obras del tren, mientras que el PP valora una "voluntad política" que Podemos echa en falta

Etiquetas

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Valentín García, ha pedido que en 2017 se planifiquen todas las obras a realizar hasta el año 2020 en el tren en Extremadura, mientras que el portavoz de Infraestructuras del PP, Víctor del Moral, ha valorado una "voluntad política" por parte del Gobierno que la diputada de Podemos Jara Romero echa en falta.

Los tres grupos parlamentarios han realizado estas declaraciones tras asistir este miércoles en Mérida a la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto por el Ferrocarril, presidida por la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal.

De esta forma, en declaraciones a los medios, Valentín García, ha resaltado que la actitud del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) hacia la región ha mejorado gracias a la "fortaleza" que muestra el Pacto Social y Política por el Ferrocarril de Extremadura.

Así, el Grupo Socialista cree necesario que en 2017 se planifiquen de forma definitiva todas las obras a realizar hasta el año 2020, porque o se es capaz de establecer dicha planificación o dicho grupo cree "imposible" que se cumplan los plazos marcados.

En ese sentido, el portavoz ha recordado la importancia de que en 2017 se hagan los trabajos de planificación para que antes de 2020 esté lista la línea entre Plasencia y Madrid y la reforma de la electrificación necesaria de la línea entre Badajoz y Puertollano.

De esta manera, ha indicado que los presupuestos de 2017 contemplan una cantidad "muy exigua" para el ferrocarril en Extremadura por la paralización que hubo en 2016 que dejó "sin proyectos nuevos que ejecutar", por eso ha indicado que es "tan importante" ahora hacer una planificación hasta 2020.

Por su parte, el portavoz de Infraestructuras del Grupo Parlamentario Popular, Víctor del Moral, ha destacado que los asistentes a la reunión han escuchado las "explicaciones detalladas" de la consejera tras la reunión mantenida con el presidente de Adif, y de esas declaraciones se desprenden, según ha dicho, que el tren "avanza" y que hay "compromiso real" del gobierno nacional hacia la región.

Así ha valorado que haya "voluntad política real" para que Extremadura cuente con un "tren digno" que entraría en funcionamiento "en fases", la primera entre Badajoz y Plasencia, y a continuación entre Plasencia y Madrid, ha destacado.

En esta línea, Del Moral ha puesto en valor que en los presupuestos de 2017 haya 200 millones para dicha infraestructura, aunque ha indicado que "de nada vale poner dinero en un presupuesto" para inversiones "sino hay voluntad política".

Asimismo, el diputado 'popular' ha considerado necesario que siga habiendo "unión" en Extremadura en torno a las infraestructuras ferroviarias y ha confiado en que Portugal avance en la conexión entre Lisboa y la frontera con España.

Finalmente, la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Jara Romero ha asegurado que su grupo no ve que haya "voluntad política" por parte del Gobierno central, algo que entiende imprescindible a la hora de que la región cuente con un tren moderno.

De esta forma, Romero ha criticado que en 2016 "se suponía que el problema" era que no había dinero suficiente presupuestado, aunque ha indicado que ahora que existe un borrador de presupuestos se dice que el "gran problema" es que no están hechos los proyectos a Puertollano desde la parte de Badajoz-Mérida-Puertollano y que la DIA que "se suponía que estaba aprobada y hecha en la parte de Plasencia-Madrid ha caducado".

"Por lo tanto vemos que no hay voluntad política por parte del gobierno central y que, aunque positivamente desde Extremadura estamos unidos y son importantes las conversaciones que se están teniendo con Adif, vemos que si el gobierno central no pone a Extremadura en el centro de las necesidades que tienen los extremeños y extremeñas va a ser imposible que tengamos no un AVE, porque creo sinceramente que el debate no puede ser el AVE, sino un tren digno que no haga que de Badajoz a Madrid tardemos seis horas en llegar", ha apuntado.