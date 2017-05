Puente prefiere "no jugar a Rappel" ni especular con que el soterramiento sea posible en un futuro en Valladolid

Etiquetas

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, ha asegurado este sábado que en política no juega "a Rappel" --en referencia al vidente televisivo-- y ha considerado que "no sería serio especular" con lo que puede pasar "dentro de 15 o 20 años" que haga posible el soterramiento de las vías del ferrocarril en la ciudad.

Así se ha expresado el regidor vallisoletano este sábado después de que este viernes el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmara que el soterramiento podría ser viable en el futuro si la situación socioeconómica es más favorable.

"A Rappel no juego en política, juego a político, a gestor. Lo que pueda pasar a 15 o 20 años no lo sé, no sería serio especular con lo que puede pasar", ha aseverado el regidor vallisoletano, quien ha calificado de "irresponsable" vender a los ciudadanos "cosas que no son posibles", pues ha subrayado que "lo diga el ministro o lo diga quien quiera", actualmente "no hay dinero" para llevar a cabo el proyecto de soterramiento, que "en el horizonte que se puede atisbar no es viable".

Así, ha abogado por "aprender de la historia", no "vender humo" con este proyecto pues asegura que es lo que se hizo durante los últimos 13 años de gobierno municipal del Partido Popular y trasladar a los ciudadanos "lo que es posible". "Que dentro de 20 años la situación ha cambiado lo suficiente, ya he dicho que ojalá, estupendo", ha apostillado.

Mientras tanto, ha recalcado, se debe "trasladar la realidad a los ciudadanos e intervenir en medida posibilidades", por lo que apuesta por resolver el problema de permeabilidad en el barrio de La Pilarica, sobre el cual ya está "resuelto el convenio" y se tratará de empezar "cuanto antes" la obra.

En segundo lugar, ha recordado, se debe saldar la deuda de 404 millones de euros, pues ha advertido de que todavía no se ha alcanzado el acuerdo para garantizar que Adif y Renfe se hagan cargo de la misma.

A partir de ahí, ha añadido, se abordarán "a corto y medio plazo" las obras para resolver los problemas de permeabilidad que causa la barrera del ferrocarril ya que ha lamentado que "son ya muchos años en los que no se hace nada en el entorno de las vías". Así, el objetivo será "al menos recuperar una parte del espacio, y comunicar a la ciudad sobre las vías de una forma más racional y estética", ha reflexionado Puente.