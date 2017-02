Rueda atribuye el retraso del AVE al "año de bloqueo político" en España y agradece que "la demora no vaya más allá"

Etiquetas

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha atribuido el retraso en la llegada del AVE a Galicia (confirmado este martes por el ministro Íñigo de la Serna) al "año de bloqueo político" en la conformación del Gobierno de España, y ha agradecido que "la demora no vaya más allá".

En respuesta a preguntas de los medios antes de participar en Vigo en una reunión de seguimiento de las obras de la nueva Ciudad de la Justicia, Alfonso Rueda ha recordado que "es conocido que el año de bloqueo político en España incidió en muchas cosas importantes, entre ellas en la ejecución del AVE y en los plazos de licitación que quedaban pendientes".

Por ello, ha señalado que "hay que agradecer al Ministerio de Fomento que la demora no vaya más allá de ese año que ya no se puede recuperar", y que "haya un compromiso" de finalizar la ejecución en el nuevo plazo (segundo semestre de 2019). "Esperamos que no se produzcan más demoras, y que en la fecha dada el AVE sea una realidad", ha añadido.

Además, el vicepresidente de la Xunta ha apostado por "estar vigilantes" en la comisión de seguimiento de las obras "para que efectivamente se cumplan (los plazos) y haya AVE por fin en Galicia en la fecha dada ayer".