Soro confía en reunirse "pronto" con Fomento para revisar de forma integral el servicio ferroviario en Aragón

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ha expresado este martes su confianza en poder mantener una reunión "pronto" con el Ministerio de Fomento para revisar de forma integral el servicio ferroviario que se presta en la Comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación, tras firmar un convenio en materia turística con el Ayuntamiento de Zaragoza, Soro ha recordado que cuando PSOE y CHA llegaron al Gobierno de la Comunidad, en verano de 2015, "nos encontramos con un contrato que había suscrito el anterior Ejecutivo con Renfe" para prestar determinados servicios que no se consideraban de obligado servicio público.

También "nos encontramos con una deuda", dado que de ese contrato, en vigor desde el verano de 2013 hasta diciembre de 2015, el Ejecutivo PP-PAR "no había pagado más que un par de millones".

De esta forma, el Gobierno PSOE-CHA saldó la deuda de nueve millones que existía y, "en un momento muy complicado presupuestariamente, conseguimos hacer frente a toda la deuda y ponernos al día".

Asimismo, en diciembre de 2015 "vimos que no era razonable invertir dinero para no recibir una buena calidad de servicio público ferroviario en Aragón y vimos claro que era necesario cortar esa dinámica, dar un puñetazo en la mesa, decir a Renfe que no renovábamos ese contrato y que queríamos sentarnos a hablar con Fomento sobre la calidad global del servicio del transporte ferroviario de personas en la Comunidad".

Sin embargo, "tampoco queríamos dejar sin servicio ferroviario a las personas que usan esos trenes" y, después de una "intensísima" negociación, ese mismo mes de diciembre se alcanzó un acuerdo por el que Renfe se comprometía a seguir prestando en 2016 los mismos servicios.

A su vez, el Ejecutivo aragonés se comprometió a convocar la Comisión Bilateral Aragón-Estado "a la mayor brevedad" con el objetivo de "afrontar una revisión integral del servicio ferroviario que se presta en Aragón". También se estableció que si no se producía un acuerdo en un plazo de doce meses, esos servicios "se facturarían al Gobierno autonómico".

NORMALIDAD EN 2016

Soro ha relatado que el servició se prestó con normalidad en 2016, pero "el problema" es que ese año el Gobierno central estuvo en funciones y "fue imposible tratar el tema", por lo que en diciembre del pasado año se produjo la misma situación y se acordó prolongar esta fórmula por la que Renfe presta el servicio "y nosotros lo tratamos en la Bilateral".

"Se acordó con Renfe que 2016 se facturaría al Gobierno de Aragón y me comprometí a que en los presupuestos de 2017 habría dotación presupuestaria para hacer frente al pago del año anterior y, como cumplo lo que me comprometo, en los presupuestos del 2017 hay una partida de más de cuatro millones de euros para abonar los servicios de 2016", que se pagan en tres plazos en julio, septiembre y octubre, abonando el 50, 25 y 12 por ciento de la cantidad, respectivamente.

Mientras tanto, ha continuado Soro, el Ejecutivo autonómico ha intentado hablar con Fomento sobre "la calidad del servicio que se presta en Aragón en materia ferroviaria" y el consejero intentó incluir este asunto en la Bilateral celebrada el pasado mes de junio, "pero no lo conseguimos", de modo que lo mencionó en el turno de ruegos y preguntas.

"Plantee a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y al ministro --de Fomento, Íñigo de la Serna-- la necesidad de sentarnos cuanto antes para analizar la globalidad del servicio y habrá esa reunión con Fomento para hablar de esa cuestión", dado que "vi sensibilidad en el ministro", aunque aún no se haya fijado una fecha.

"Mientras tanto cumplimos nuestras obligaciones y el aval que hemos tenido es que somos gente de fiar y cuando Fomento y Renfe vieron que pagábamos la deuda anterior y que nos hemos puesto al día, lo que nos ha permitido es que Renfe siga prestando ese servicio", ha observado.

En este punto, Soro ha recalcado que "vamos a cumplir con nuestra obligación, vamos a pagar lo que nos comprometimos en 2016, pero no renunciamos a hablar con Fomento y confío en que cuanto antes se produzca esa reunión", ha deseado, incidiendo en que "hay que hablar con carácter global de la obligación de servicio público".

OBLIGACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

El consejero ha esgrimido que Fomento "tiene obligación de hacer esa revisión de la obligación de servicio público", que se planteó en 2014 y determinó que los servicios con una ocupación inferior al 15 por ciento se suprimían y, si se querían mantener, los pagara cada Comunidad.

"Eso es lo que hay que revisar" y analizar la ocupación y capacidad de los trenes, ha sostenido Soro, al recordar que el ministro ya anunció que se adquirirá nuevo material rodante, trenes más modernos "y con la capacidad que se necesita".

Soro ha asegurado que seguirá trabajando en esta materia "desde la lealtad institucional porque es lo que da frutos para la ciudadanía; confío en que esa reunión se produzca pronto y que, de aquí a diciembre, podamos tener una solución".

VIAJE A CANFRANC

En otro orden de cosas, el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón ha avanzado que este domingo asistirá a una jornada reivindicativa para reclamar de nuevo la reapertura de la línea internacional del Canfranc.

"Quien suscribe estará sentado en el tren a las 6.40 horas, voy a estar como consejero y como ciudadano enamorado de Canfranc", ha resaltado, al apreciar que este acto "no es trabajo, como ciudadano absolutamente enamorado de Canfranc y comprometido con la causa será un placer madrugar, estar sentado en el tren y volver a hacer un trayecto que ya he hecho en otras ocasiones".

"Creo que la experiencia del viaje de Zaragoza a Canfranc en el tren refuerza el compromiso con la causa y ahí estaremos gente del departamento y de CHA", ha concluido.