Susana Díaz: No hay mejor acontecimiento que los 25 años del AVE para reivindicar las inversiones que necesita Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado este viernes que "no hay un acontecimiento mejor elegido que los 25 años de la llegada de la Alta Velocidad (AVE) a Sevilla para reivindicar lo que es de derecho, las inversiones que necesita Andalucía en sus provincias".

Así lo ha manifestado la presidenta andaluza a preguntas de los periodistas antes de participar en un homenaje al XXV aniversario del AVE organizado por la cadena SER en el Real Alcázar de Sevilla.

A la pregunta de si va a aprovechar la presencia, con motivo de esta efeméride del AVE, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en Sevilla para plantearle sus reivindicaciones en materia presupuestaria, la presidenta de la Junta ha respondido que "evidentemente".

"No hay un acontecimiento mejor elegido que los 25 años de la llegada de la Alta Velocidad a Sevilla para reivindicar lo que es de derecho, las inversiones que necesita Andalucía en sus provincias", ha añadido Díaz, que ha remarcado que "no es de recibo el maltrato, el atropello y el castigo con el que Rajoy ha sometido a Andalucía" en esta materia.

Así, la presidenta de la Junta ha afirmado que "no se puede explicar, lo vendan como lo vendan, el recorte del 36 por ciento en las inversiones" para Andalucía que contempla el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que ha presentado el Gobierno central.

"Lo que han hecho con Andalucía en este Presupuesto es una canallada", ha sentenciado Díaz, para quien "no se puede explicar ese recorte en las inversiones" que contemplan las cuentas del Estado.

La presidenta ha argumentado que "el AVE demostró hace 25 años que cuando se apuesta por las infraestructuras se le permite a una tierra que tenía muchas carencias como Andalucía dar el paso a la modernidad".

Ahora, "25 años después, a una tierra que sigue necesitando converger, avanzar y poner rumbo a un futuro de esperanza, esfuerzo y talento no se le puede condenar al atraso ferroviario, a la incomunicación de los principales puertos como el de Algeciras (Cádiz), o que haya provincias donde no llegue el ferrocarril", ha agregado Susana Díaz, que ha concluido sosteniendo que "no podemos recordar los 25 años del AVE sin poner de manifiesto que hay un atropello a las infraestructuras y a los recursos en Andalucía por parte del Gobierno de España y estos Presupuestos".