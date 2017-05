De la Torre confía en se cumpla "esta vez" la licitación del tramo Renfe-Guadalmedina del metro de Málaga

Etiquetas

El regidor critica que la obra lleva parada tres años y crea "retrasos que repercuten a la economía de la Junta"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha confiado en que la Junta de Andalucía cumpla "esta vez" con los plazos del tramo Renfe-Guadalmedina, que tras el informe favorable del Consejo Consultivo para resolver el contrato con Ortiz se podrá licitar en dos semanas, según ha afirmado este jueves el consejero de Fomento, Felipe López. "Si anuncia eso, espero que esta vez se cumpla. Otras veces lo ha anunciado, y no se ha cumplido".

En declaraciones a los periodistas, De la Torre ha criticado que la obra en ese espacio lleva parada tres años y que tiene "absolutamente afectada" la ciudad "en su estética, funcionalidad, en el tráfico, afectando a la imagen de Málaga y creando un problema de retraso a las obras que repercute a la propia economía de la Junta y de todos los andaluces", agregando que "cada retraso de un año son 70 millones de euros de costo para la Junta".

Cuestionado por la petición de la Consejería de Fomento al Consistorio malagueño para que realice un posicionamiento institucional sobre el trazado del metro al Hospital Civil, que ha sido declarado de interés metropolitano, ha comentado que "cuando tengamos noticias fehacientes y documentales, publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), podremos opinar sobre ello".

De momento, ha dicho que "no puedo opinar ni pedirle a los servicios técnicos o jurídicos que opinen". No obstante, ha recordado que sobre este asunto, el consejero "dijo que no se haría en contra de la opinión del Ayuntamiento, porque era en contra de los vecinos".