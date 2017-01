Etiquetas

El secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado este martes en León que la supresión de la venta de billetes de Renfe en las localidades leonesas de Sahagún y Astorga es "una vergüenza, un mazazo y un castigo" para unas zonas que "no pueden quedarse aisladas".

Para Luis Tudanca, esas zonas "no piden grandes cosas e infraestructuras", sino que tan solo piden "que no se les quite lo que tienen y que se mantenga un hilo de comunicación que les permita el progreso y el desarrollo".

Además, Tudanca ha augurado que, de suprimirse dichos servicios, "no va a quedar nadie que pueda vivir en muchas zonas de la provincia de León", debido a causas como "el deterioro de las infraestructuras y la falta de profesionales en los centros de salud".