UGT exige al Gobierno que "se tome en serio" a Extremadura y CCOO ve "claramente insuficiente" lo destinado al tren

Etiquetas

La secretaria general de UGT Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha exigido al Gobierno central que "de una vez se tome en serio" a la comunidad extremeña en materia de infraestructuras ferroviarias, en tanto que lo contemplado hasta el momento en los presupuestos estatales en dicha temática para la región "son parches y migajas".

A su vez, al secretario de Formación y Empleo de CCOO Extremadura, Miguel Coque, ha considerado también "claramente insuficiente" la proyección presupuestaria contemplada para la región en materia ferroviaria por parte del Gobierno nacional.

Por su parte, el secretario general de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha exigido un AVE para Extremadura "como tienen en otros territorios", para que de ese modo la comunidad pueda "tener los mismos derechos y la misma igualdad de cara a competir con otras regiones".

De este modo se han pronunciado los citados tres responsables en declaraciones a los medios de comunicación tras participar este miércoles en Mérida (Badajoz) en una reunión del Pacto por el Ferrocarril en Extremadura.

UGT

En concreto, Patrocinio Sánchez (UGT) ha hecho una valoración "positiva" de las explicaciones facilitadas en dicha reunión por la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, sobre su reciente reunión en Madrid con responsables de ADIF.

Tras agradecer a García Bernal el "trabajo" que está realizando con ADIF, la sindicalista ha incidido no obstante en que lo obtenido tras el citado encuentro con la entidad ferroviaria "es exactamente casi más que lo mismo".

"Lo que se está poniendo en marcha son los tramos que estaban paralizados en su momento, las obras que estaban paralizadas en su momento, pero seguimos exigiendo lo mismo", ha dicho Sánchez, porque "no hay nada nuevo, no hay nada importante, no hay realmente un proyecto serio para Extremadura en el tema del ferrocarril".

Ha advertido en este sentido de que si en 2017 "no" se es "capaz" de que "de alguna manera los tramos Badajoz-Mérida-Puertollano y Plasencia-Madrid realmente no se calendarice y se ponga realmente presupuesto real encima de la mesa", entonces "no" se habrá "hecho nada".

"Todos los integrantes del Pacto por el Ferrocarril estamos de acuerdo, estamos unidos, para llevar esas reivindicaciones", ha dicho en todo caso la responsable de UGT, quien ha advertido de que "realmente en los PGE no viene contemplado prácticamente nada para Extremadura, y lo que viene contemplado es muy poco, y lo que viene contemplado no da para las necesidades de Extremadura", ha espetado.

Así, tras incidir en que "Extremadura necesita una apuesta seria por el tren", ha indicado que el Gobierno central del PP "no está teniendo una apuesta seria por Extremadura", motivo por el cual ha vuelto a exigir que "los PGE y el Gobierno del PP de una vez por todas tome en serio a Extremadura y en el tema del tren se lo tome realmente como tiene que ser", ha dicho, porque "lo demás son parches y migajas".

Al respecto, ha exigido que se dé cumplimiento "inmediato" a la línea Badajoz-Mérida-Puertollano y la electrificación de las vías Badajoz-Plasencia-Madrid, algo que según ha advertido "no está garantizado ahora mismo con los millones que hay encima de la mesa".

"Valoración de la reunión positiva por la información que nos ha dado la consejera, pero realmente por lo que nosotros estamos pidiendo la valoración sigue siendo la misma, o sea, negativa, no hay una apuesta firme por Extremadura desde el Gobierno central", ha concluido Patrocinio Sánchez.

CCOO

Por su parte, Miguel Coque (CCOO) ha valorado "muy en positivo el cambio de la actitud de ADIF en cuanto a interlocución" con Extremadura en materia ferroviaria, algo que según ha dicho "no ha sido gratuito" sino "básicamente porque se ha generado en Extremadura una corriente de opinión en torno a la necesidad de tener un tren digno ya".

Tras indicar, asimismo, que "lo sustantivo no es que las vías hayan comenzado a instalarse en la plataforma", sino que "lo sustantivo es lo que decidamos de cara al 2018, 2019, 2020", ha advertido de que "la proyección del presupuesto es claramente insuficiente".

"Nosotros seguimos reivindicando la necesidad de aproximarnos a esos 3.000 millones necesarios para cumplir el punto 1 y 2 del pacto", ha dicho Coque, quien ha reiterado que "la reivindicación tiene que seguir siendo Badajoz-Madrid, Badajoz-Puertollano, electrificación, doble vía, y de alguna manera también complementariamente", ha incidido.

Al mismo tiempo, ha señalado "la necesidad de que la sociedad extremeña siga movilizándose por un tren digno". "Nos estamos jugando de cara al 2020 la posibilidad de que esta región de alguna manera haga un salto cualitativo en servicios, en infraestructuras, en la mejora del empleo", ha apuntado.

CREEX

A su vez, Javier Peinado (Creex) ha destacado como "hecho relevante" que "la unión sigue siendo total de todos los firmantes" del Pacto por el Ferrocarril en Extremadura, y ha resaltado que se hayan unido al mismo las diputaciones provinciales y la Fempex, algo que "es muy importante para arrastrar a toda la sociedad civil con ello".

También ha considerado que "hay que estar satisfecho" por el "grado de información y de claridad que está teniendo en la nueva interlocución ADIF con la Junta de Extremadura", aunque ha incidido en que "eso no soslaya los problemas que sigue teniendo la región".

"Donde parece ser que lo que se quiere ahora concluir para el 2020 es una obra que tenía que estar ya concluida en el 2016 y que así fue comprometida por el anterior Gobierno, algo que no se ha hecho", ha dicho, lo que "no satisface" a la Creex, aunque reconoce que "se está haciendo lo que estaba comprometido".

"Nosotros seguimos exigiendo un AVE como tienen en otros territorios para tener los mismos derechos y la misma igualdad de cara a competir con otras regiones, y estamos también exigiendo un tren y una línea actualizada para poder sacar nuestras mercancías, que es la que va fundamentalmente por Badajoz, Mérida y Puertollano", ha indicado.

"De eso no nos vamos a sacar, y eso es lo que tiene que ser consciente el Gobierno y ADIF que hay que terminar de una vez por toda para Extremadura", ha concluido Peinado.