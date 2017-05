La Xunta "seguirá trabajando" por la variante de Cerdedo y recuerda que Caballero prometió el AVE gallego para 1993

Etiquetas

El alcalde denuncia que Fomento tardó más de dos años en pedir los informes para la declaración de impacto ambiental de la variante

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles que el Gobierno gallego "seguirá trabajando" para lograr que el AVE "llegue más rápido a Vigo", en alusión a la variante de Cerdedo, y ha respondido a las críticas del alcalde olívico, Abel Caballero, recordando que, cuando el socialista era ministro, llegó a prometer el AVE gallego para 1993.

En declaraciones a los medios tras participar en un acto en Vigo, Núñez Feijóo ha señalado que está "acostumbrado a los comentarios" del regidor vigués sobre los retrasos de la alta velocidad ferroviaria y, ante eso, "lo mejor que se puede hacer es seguir trabajando para que el AVE llegue a Galicia en 2019".

Según ha recordado, todavía están pendientes 90 kilómetros del tramo a Ourense y "después quedan tres objetivos: que el AVE llegue a Lugo, que llegue más rápido a Vigo y que se adecuen las vías para que pueda entrar el tren de velocidad alta en Ferrol".

"Son los tres objetivos que nos quedan y voy a seguir trabajando por esos tres objetivos. Es verdad que algunos políticos se comprometieron a que el AVE llegaría a Galicia en 1993. Son los mismos que ahora dicen que hay un retraso en las comunicaciones", ha ironizado el presidente gallego.

Feijóo ha subrayado que "las hemerotecas son lo suficientemente claras para distinguir a un político que intenta tomarse a los ciudadanos en serio, y otros que intenta usarlos para solventar conflictos de todo tipo, incluso conflictos internos importantes de su formación política".

CARTA DE FOMENTO

Por otra parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha anunciado este miércoles que ya ha recibido respuesta a la carta enviada al ministro de Fomento sobre el retraso en la ejecución de la variante de Cerdedo.

Según ha informado en rueda de prensa, Íñigo de la Serna explica en su respuesta que el proyecto sigue pendiente de informes (de Augas de Galicia, de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y de la dirección xeral de Conservación da Natureza) en la tramitación de la declaración de impacto ambiental.

El alcalde olívico ha denunciado que la declaración de impacto se solicitó en enero de 2015 y que los informes siguen sin presentarse, y por tanto, interpreta que "los acaban de pedir hace unos días, cuando recibieron la carta y saben que Vigo se va a movilizar". "La respuesta del ministro es una confesión de que no lo quiere hacer, de que está paralizado y metido en un cajón", ha criticado.

El regidor, quien cree que Íñigo de la Serna "no dice la verdad" sobre los plazos del AVE y la variante de Cerdedo, ha proclamado que, pese a que el Gobierno y el PP no quieren que se ejecute el proyecto, la ciudad "se lo va a arrancar".

"Y ya sabemos de qué lado está Feijóo, durante dos años no nos dijo que no le habían pedido los informes para la declaración de impacto ambiental. Actuó en connivencia para que Vigo no tenga AVE directo a Madrid", ha añadido.