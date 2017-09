El alcalde de Murcia pide "calma y respeto" en la manifestación de esta tarde por el soterramiento del AVE

Etiquetas

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha confesado este viernes sentirse "profundamente preocupado" por lo ocurrido este jueves por la noche en las vías del tren de Santiago el Mayor y el desalojo policial de los manifestantes. Así, ha defendido el derecho a manifestarse pero también pide "calma" y "tranquilidad" durante la concentración convocada para esta tarde a las 20 horas.

Ballesta ha hecho un llamamiento a la calma y defiende el derecho de manifestación, al entender que "es algo que está en la esencia de la libertad de las personas y debe seguir". Pero ha pedido que aquellos que protesten y expresen sus reivindicaciones lo hagan "desde el respeto y bien común a lo que es de todos, sosiego, tranquilidad y normalidad".

A su juicio, los altercados registrados en la noche de este jueves no van "en consonancia con la personalidad de la gente de Murcia, que es pacífica, amable y tranquila". "Algunos de los actos que se han producido no son propios de la gente de Murcia, nunca ha sido así y lo ocurrido no tiene precedentes", ha rematado.

Así, ha pedido que "reine la concordia, el sosiego, la tranquilidad y el diálogo y entre todos evitemos estas situaciones desagradables que se están produciendo".

Tras dejar claro que el Ayuntamiento no tiene atribuciones en ese terreno y que quien tiene la responsabilidad es "quien tiene que tomar las medidas oportunas", ha manifestado que el Consistorio "promueve espacios de diálogo y acuerdos que siguen abiertos, es lo que puede hacer y seguiremos así, porque la manera de ser de la gente de Murcia, moderada, tranquila y sensata, es algo que debe primar y entre todos debemos conseguir que se produzca".