La reparación de la incidencia en el AVE se hará una vez acabe el tráfico de trenes y se mantienen "leves retrasos"

La reparación de la incidencia registrada en un tren AVE Sevilla/Málaga-Barcelona, entre Brazatortas (Ciudad Real) y Venta La Inés (Córdoba), que ha provocado la salida de un rodal de uno de los vagones se deberá ejecutar una vez acabe la circulación de trenes de este viernes, según han informado a Europa Press fuentes de Adif, que apunta que se mantienen durante toda esta jornada "leves retrasos" en la circulación ferroviaria.

Las fuentes han precisado que la circulación va a seguir hasta el final de la jornada en vía única, en un tramo de 30 kilómetros entre Venta La Inés, en la provincia de Córdoba, y Puertollano (Ciudad Real).

Desde Adif han explicado que se ha intentado poner en marcha el sistema para mover el tren afectado "pero los técnicos se han dado cuenta de que las operaciones se complicaban al estar pasando trenes por la otra vía".

Ello ha motivado la decisión de efectuar los trabajos de reparación una vez que concluya la circulación de trenes de este viernes "y habrá que esperar al último tren para acometer las reparaciones", de forma que "una vez que se corte el tráfico comercial se acometerá la reparación". Han precisado que Adif ya tiene acopiado en la zona afectada todo el material y la maquinaria necesaria para efectuar las reparaciones.

De esta forma "se ha optado por mantener la vía única, para no tener que cortar la circulación, y así asegurar las circulaciones para posteriormente poder trabajar sin interrupciones; hasta que no pase el último tren no empezarán los trabajos".

Ante esta situación, los trenes de este viernes, al pasar todos por una única vía en un tramo de 30 kilómetros, han sufrido retrasos, que comenzaron siendo de hora y media esta mañana, pero que se han ido reduciendo, de forma que actualmente se registran "ligeros retrasos y demoras, de en torno a 15 minutos de duración", indican desde Adif.

Los viajeros que se encontraban a bordo del tren AVE Sevilla/Málaga-Barcelona averiado este viernes entre Brazatortas (Ciudad Real) y Venta La Inés (Córdoba) continúan viaje hacia destino tras haberse realizado el transbordo a otro tren, de forma que han continuado la marcha a las 13,40 horas.

Según indica Renfe en un comunicado, durante el tiempo que han permanecido a la espera del transbordo, el servicio de cafetería ha sido discrecional para todos los viajeros. Renfe ha dispuesto además avituallamiento para los clientes a la llegada a Zaragoza.

El tren AVE Sevilla/Málaga-Barcelona con salida de la capital hispalense a las 8,50 horas y de Málaga a las 8,40 horas quedaba detenido esta mañana debido a una incidencia que ha provocado la salida de un rodal del coche número ocho, impidiéndole continuar la marcha y sin ocasionar daños personales.

Renfe insiste en que devolverá a los clientes el importe íntegro del billete de acuerdo con las condiciones de su Compromiso Voluntario de Puntualidad, que mejora el que recoge la normativa europea en materia de ferrocarriles. A partir de las 24 horas de llegada del tren, los viajeros pueden solicitar dicho reintegro y siempre en base a las condiciones establecidas en cada tarifa. Tienen un plazo de tres meses para realizarlo.