¡Son los impuestos, estúpido! Los taxistas quieren a Uber fuera de paraísos fiscales

El modelo de negocio, el número de vehículos que pueden salir a la calle, la forma de en la que consiguen los clientes… los taxistas y las empresas con licencias VTC no se ponen de acuerdo en nada. De cualquier forma, los coches de Uber siguen trabajando con normalidad como ya anunciaron tras la reciente decisión de la UE que ponía trabas a su modelo de 2014. El sector del taxi quiere acabar con ellos y ahora presiona a la administración desde otro prisma, el de los impuestos. Su intención es conseguir que el Estado les obligue a tributar en España "para jugar con las mismas normas".

Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, afirma que en el gremio "no tenemos problemas por convivir con ellos, pero siempre en igualdad de condiciones en cuanto a la cualificación de la profesión, las obligaciones del vehículo, pero también en el tema fiscal. Apostamos por un servicio regulado y que tribute en España y no por uno que lleve el dinero a paraísos fiscales".

Porque la actual legislación europea permite a Uber tributar fuera de nuestras fronteras. Lo hacen a través de su matriz, Uber International Holding B.V., con sede en Holanda, un país que tiene una fiscalidad más favorable para la empresa. Esta sociedad es la que tributa por las ventas que hacen en España, aunque según informó la Revista Fortune, el dinero termina en el paraíso fiscal de las Islas Bermudas. De cada trayecto, el conductor se lleva el 75%, mientras que el restante 25% es para la empresa.

En España tributan por "marketing"

En cuando a la filial española, durante los ejercicios 2014 y 2015 (del 2016 aún no hay datos), tributó por "marketing local y apoyo en servicios" y no por una actividad vinculada a su negocio, según reza en los datos que constan en el Registro Mercantil. Según las cuentas que Uber Systems Spain SL ha presentado recientemente pagó 47.334 euros por el impuesto de Sociedades durante esos dos años. Hay que tener en cuenta que, en ese segundo año, Uber no operó en España porque se prohibió su actividad entre particulares. En cambio, recibió 1,2 millones de euros a través de una transacción de su empresa matriz.

A partir de 2016, Uber opera con el servicio de VTC, conductores profesionales. Estos están dados de alta en la Seguridad Social y tienen la licencia en regla, algo que no ocurría con la ya extinta aplicación UberPop.

Desde el sector del taxi exigen a la administración un cambio en la normativa y recuerdan que en su gremio tributan "el 100% en España. De los 10 primeros euros que cobramos, 4 son para Hacienda. El 16% va para educación, el 14% para sanidad, el 5% para la educación y el 39% para las pensiones, entre otras cosas. La administración debería apostar por casi 70.000 licencias que ayudan al mantenimiento de los servicios y al bienestar social".

Los salarios del sector

La Federación Profesional del Taxi de Madrid también denuncia "competencia desleal" y critica la precariedad laboral de los empleados de las VTC, que tienen “un sueldo de 1.004 euros brutos por unas 12 horas diarias”. Además, tienen que “pagar el móvil y la tarifa de datos y hasta las multas”.

En cuanto al Convenio Colectivo de los taxistas, “el salario bruto mínimo es de 1.040 euros por 40 horas semanales con incentivos por rentabilidad y la posibilidad de hacer horas extraordinarias”. En España hay unos 30.000 empresarios del taxi, lo que hace que el número de empleados en el gremio supere los 100.000. En Madrid se permiten tres licencias de taxi por cada titular y una por cada titular en el resto de España.

Enfrentamientos legales

La Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) delimita que en España sólo puede haber una autorización de VTC cada 30 taxis. En Madrid solo podría haber 500, pero sin embargo hay más de 2.200; en España hay 5.600 cuando debería haber 4.500. Pese a ello, el Tribunal Superior Justicia de Madrid ha venido fallando en los últimos meses a favor de las empresas que solicitaron las VTC. Uber aboga por que se liberalice el mercado, ya que las licencias de taxi en España se están reduciendo en los últimos años, lo que implicaría la reducción de las licencias.

El sector de las VTC espera que el Tribunal Supremo dé luz verde a otras 3.000 autorizaciones más en 2018. Cuentan con el apoyo de la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia (CNMC), que hace unos meses indicaba que con 10.000 licencias de Uber en España se podrían obtener hasta 324 millones de euros anuales.

Ante esta posibilidad, la Federación Profesional del Taxi de Madrid afirma que asumirá lo que diga la justicia. "Si dan la razón a Competencia y liberalizan el número de VTC, lo aceptaremos. Fomento tiene claro que no va a cambiar la normativa y nosotros lo que pedimos siempre es que la ley se cumpla".