Aena asegura que la suspensión de vuelos comerciales en el aeropuerto tendrá una "incidencia mínima"

Aena ha asegurado este miércoles que la suspensión de la autorización de vuelos comerciales en el Aeropuerto de Córdoba tendrá "una incidencia mínima" en dicho aeropuerto porque, según ha afirmado, el número de vuelos comerciales que hay actualmente en dicho aeropuerto es "muy bajo".

Los vuelos comerciales en el aeropuerto cordobés quedarán suspendidos debido a que no tienen instalado el sistema de información aeronáutica de vuelos, conocido como AFIS. En principio el Gobierno estableció una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2016 que se alargó cuatro meses más esperando que, para cuando finalizase, el sistema estuviera ya instalado.

Sin embargo, la última prórroga que el Gobierno había aprobado para que pudiesen operar vuelos comerciales en aeropuertos sin AFIS acabará a finales de este mes y Aena ha admitido que el aeropuerto "aún no tiene instalado el sistema". Además, ha detallado que "no se podrá acoger este tipo de vuelos" hasta que el aeropuerto no disponga de dicha instalación.

Frente a esto, fuentes de Aena han asegurado que están "volcados" en la adecuación de las instalaciones y los trámites administrativos necesarios con Enaire, Ferronats, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y la Dirección General de Aviación Civil, pero que, a pesar de que su objetivo es que el AFIS "esté instalado cuanto antes", no pueden aportar una fecha concreta.

Sobre esto, han añadido que la fecha para la que finalmente estará instalado el dispositivo dependerá del tiempo que lleven los trámites administrativos y el "minucioso" seguimiento que, en materia de seguridad, requiere la implantación de este servicio. En este sentido, aseveran que, ante todo, "prima la seguridad en la prestación del servicio".

En conclusión, Aena ha argumentado la incidencia que generará la suspensión de vuelos comerciales en el aeropuerto cordobés será "mínima", porque el número de vuelos comerciales que hay actualmente en el Aeropuerto de Córdoba --fundamentalmente, aerotaxis-- "es muy bajo". Por último, ha detallado que de las 7.335 operaciones registradas el año pasado, sólo 52 fueron comerciales, lo que significa "apenas cuatro vuelos comerciales de media al mes".