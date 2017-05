British Airways reanuda parte de sus vuelos para hoy en Heathrow mientras reestablece todos sus sistemas

Etiquetas

La aerolínea británica British Airways ha avanzado este domingo que muchos de sus vuelos seguirán experimentando retrasos mientras trabaja "contrarreloj" para restablecer sus sistemas informáticos aunque espera que sus servicios en los aeropuertos británicos de Gatwick y Heathrow funcionen de manera "casi normal" a lo largo de las próximas horas.

"En este punto, esperamos operar con un horario casi normal de vuelos a lo largo de este domingo", ha hecho saber la compañía, que no obstante ha pedido a los pasajeros que "por favor no vayan a los aeropuertos a no ser que tengan un billete confirmado".

La empresa se ha ofrecido a devolver el dinero o a regalar otro billete a cada pasajero afectado por las cancelaciones "tan pronto como sea posible", según ha hecho saber en un comunicado y en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, la compañía también ha avisado de que "van a existir ciertas interrupciones en los horarios del domingo en todo el mundo ya que tanto aviones como tripulación están fuera de sus puestos", dado el caos generado por la crisis informática sufrida ayer por la aerolínea, que ha descartado que se trate de un ataque deliberado.