Cs pide al Gobierno que mejore la gestión de los descuentos de residente controlando los 'vuelos no volados'

El portavoz de Cs en la comisión de Fomento en el Congreso y diputado por Baleares, Fernando Navarro, ha reclamado este miércoles al Gobierno que mejore la gestión de los sistemas de control y liquidación a las compañías aéreas de las subvenciones a residentes y controle los 'vuelos no volados' para evitar el fraude.

Acompañado de la portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos (GPCs) y diputada nacional por Santa Cruz de Tenerife, Melisa Rodríguez, han registrado una iniciativa en la que han instado al Gobierno a "mejorar la gestión del procedimiento" y los trámites relacionados con el descuento de residente en las Comunidades Autónomas de Baleares, Canarias y en las ciudades de Ceuta y Melilla.

En este sentido, el diputado de Cs por Baleares ha explicado que "si bien se tiene constancia de que se ha podido producir un supuesto fraude millonario en el pago de las subvenciones al transporte aéreo para los territorios extrapeninsulares", ésa "no es razón suficiente para que sean los pasajeros finales los que tengan que pagar las consecuencias".

Al respecto, ha recordado que el Ministerio de Fomento ha aprobado, y aplazado hasta marzo, la resolución por la que la subvención de residentes a grupos, colectivos y familias numerosas quedaría sujeta a los precios máximos establecidos, lo que "puede suponer un incremente en el precio por pasajero residente, al disminuir la subvención aplicable".

Por tal motivo, y porque "no deben ser los ciudadanos los que paguen la mala gestión política en este asunto", Ciudadanos ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de España a "establecer relaciones con los propietarios de sistemas y con los distintos consolidadores online para obtener la información sobre los billetes no volados", ya que de este modo, "se podría evitar el fraude".

Asimismo, Ciudadanos ha propuesto también al Gobierno que lleve el control de los vuelos por el número identificativo del billete creando una casilla de 'vuelo volado' en los informes de Fomento.