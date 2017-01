FOMENTO PEDIRÁ EXPLICACIONES A REINO UNIDO POR LA NEGATIVA DE RYANAIR A QUE UNA PERSONA SORDOCIEGA VIAJARA SOLA

Etiquetas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, aseguró este miércoles en el Congreso de los Diputados que su departamento se plantea presentar una reclamación ante las autoridades británicas para evitar que Ryanair siga prohibiendo volar a las personas sordociegas si no viajan acompañadas.Así respondió De la Serna en la Comisión de Fomento de la Cámara Baja a una consulta del portavoz del PNV en esta materia, Íñigo Barandiaran, sobre la negativa de la aerolínea de bajo coste irlandesa de que viajara solo un universitario español sordociego que está estudiando en Reino Unido gracias a una beca Erasmus.“Me preocuparé personalmente de este asunto”, afirmó el titular de Fomento, quien explicó que al tratarse de un vuelo que partía de Londres depende de la regulación de la autoridad británica.Por ello, apuntó que tiene previsto tratar el asunto con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para que presente una reclamación ante Reino Unido para evitar que este caso se pueda repetir en el futuro.Para Barandiaran, quien se hizo eco de la manifestación convocada el próximo sábado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) contra Ryanair, “esta situación es inaceptable desde el punto de vista de la igualdad y de la garantía de movilidad que se debe reconocer a todos los ciudadanos”.El universitario afectado fue Javier García Pajares, quien denunció en diciembre que Ryanair no le permite volar solo por motivos de seguridad. En su perfil de Facebook, Javier García explicaba que adquirió su billete para viajar a España el 21 de diciembre y que cuando contactó, a través de su mediadora, con la aerolínea irlandesa de bajo coste para pedir asistencia para acceder al avión le advirtieron de que no podría viajar solo.“Fue decir la palabra ‘sordociego’ y su respuesta inmediata fue: ‘No puedes viajar solo por razones de seguridad, lo que aceptaste con los términos y condiciones”, denuncia este estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Además, indicó que la opción que le dio Ryanair fue encontrar a una persona que viajara con él y pagar su billete o devolverle el dinero.Más adelante, la compañía le explicó los requisitos para viajar solo, exigencias que Javier García asegura cumplir puesto que consisten en ser capaz, sin ninguna ayuda, de usar el baño, alimentarse y administrar las medicinas.