Hurtado (PSOE) lamenta que Córdoba tenga un aeropuerto "infravalorado e infrautilizado"

El AFIS estará operativo en el segundo trimestre de este año y el que esté en servicio costará un millón de euros los próximos cuatro años

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, ha dicho lamentar que "Córdoba tiene una infraestructura aeroportuaria infravalorada e infrautilizada", a pesar de la inversión de 70 millones de euros realizada por parte del Ministerio de Fomento.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Hurtado ha señalado que "la apuesta que se hizo por Fomento de ampliar la pista de vuelo y que así pudieran operar vuelos comerciales supuso una inversión de 70 millones de euros, incluyendo las expropiaciones de terrenos, pero esta inversión ha sido improductiva hasta estos momentos por diversas razones".

En concreto, según ha precisado el diputado socialista, "el soterramiento del cableado para poder utilizar en su totalidad la pista de vuelo es uno de ellos" y, además, "va a suponer una inversión añadida de seis millones de euros", aunque "a mediados de este año puede estar concluido".

Así se desprende de las respuestas que le ha dado el Gobierno de la Nación a diversas preguntas de Hurtado sobre el Aeropuerto de Córdoba, en el que "se van a ampliar los horarios de servicio que se redujeron con el plan de ajuste en 2012", de forma que el aeródromo cordobés, que ahora "está abierto en horario de oficina, de 8,00 a 15,00 horas, va a volver a abrir de orto a ocaso".

También sabe Hurtado por la información que ha venido reclamando al Ejecutivo central, que el Aeropuerto de Córdoba ha obtenido la verificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), que acredita el cumplimiento de la normativa recomendada y auspiciada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

PLAN DE MARKETING

Pero más importante aún, según ha subrayado el diputado socialista, es que "se va presentar un Plan de Marketing por parte de AENA" y dicho plan "es la clave fundamental, pues debe conseguir dar a conocer las ventajas del Aeropuerto de Córdoba para diversas utilidades, no solo para vuelos comerciales, sino también para escuelas de vuelo, para reparación y mantenimiento de aeronaves, para investigación e innovación, etcétera".

A juicio de Hurtado, "en este plan de marketing se deben implicar todas las administraciones públicas, junto a los agentes económicos y sociales, y debe ser útil", en cuanto a la promoción que necesita el Aeropuerto de Córdoba, "para despegar de una vez".

PUESTA EN SERVICIO DEL AFIS

Pero todo ello no servirá de nada si el Aeropuerto de Córdoba no cuenta con un sistema AFIS (Aeropuerto con Información de Vuelo de Aeródromo), ya que, según ha resaltado Hurtado, "las compañías aéreas no operan en Córdoba por no contar el aeropuerto con un sistema de asistencia AFIS", aunque el mismo "posiblemente entrará en funcionamiento el próximo abril".

Así lo ha destacado el diputado socialista, a raíz de la última respuesta que le ha dado el Gobierno que preside el popular Mariano Rajoy a cuestiones como "¿cuándo se va a instalar el servicio AFIS en el Aeropuerto de Córdoba?, ¿qué obras se requieren previamente para su puesta en marcha?, ¿quién va a prestar el servicio?, ¿por qué importe? y ¿qué actuaciones se llevarán a cabo y qué recursos exige la prestación de este servicio?".

Ante esto, el Ejecutivo central ha indicado en su respuesta escrita, a la que ha accedido Europa Press, que "la fecha estimada para que el servicio AFIS pueda estar operativo en el Aeropuerto de Córdoba es el segundo trimestre de 2017", si bien, "con carácter previo a la puesta en marcha de este servicio, el Gobierno, a través del Ministerio de Fomento, tendrá que designar al Aeropuerto de Córdoba como Aeródromo AFIS, y el inicio de la prestación del servicio requerirá la previa supervisión e informe favorable de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)".

Para la prestación de este servicio, según ha detallado el Gobierno, "AENA licitó un concurso público que, además de la prestación del servicio, incluye las obras de adecuación de la instalación y el suministro del equipamiento necesario, para contar con una dependencia AFIS que cumpla los requisitos establecidos" en la normativa aplicable.

Tras la adjudicación del servicio AFIS del Aeropuerto de Córdoba, "la empresa que prestará este servicio es Ferronats" y "el importe de adjudicación para los próximos cuatro años es de 1.004.400 euros", estando reguladas en el correspondiente pliego de prescripciones técnicas las actuaciones que se llevarán a cabo, que implicarán la "adecuación del edificio desde el que se prestará el servicio, la contratación y formación del personal para su correspondiente habilitación para prestar el servicio en el Aeropuerto de Córdoba" y la dotación de "equipos y sistemas de comunicaciones".