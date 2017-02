Jason Derulo, protagonista de un incidente con American Airlines

Etiquetas

Jason Derulo ha tachado a American Airlines de "racistas" tras sufrir un desencuentro con el piloto de su avión a cuenta de un problema con las maletas de todo su equipo. El cantante de 27 años utilizaba las redes sociales para denunciar en un vídeo la situación que acababa de vivir en el aeropuerto de Miami cuando se dirigía a volar con su compañía habitual. El coreógrafo de 27 años cuenta con una Concierge Key, una tarjeta de grafito negro para clientes exclusivos, la misma de la que presumía el personaje de George Clooney en la película Up In The Air.