LOS PASAJEROS QUE VIAJEN A EEUU A PARTIR DE ESTE MIÉRCOLES DEBEN CONSULTAR CON SUS COMPAÑÍAS AÉREAS LOS TIEMPOS DE EMBARQUE

La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), dependiente del Ministerio de Fomento, recomienda a todos los pasajeros que vayan a volar a Estados Unidos a partir del 19 de julio que consulten con su compañía aérea por si hay cambios en los tiempos de embarque, debido a los nuevos requisitos que la autoridad de seguridad estadounidense (TSA) ha exigido a las aerolíneas.Según informó Fomento, estos controles de seguridad adicionales están relacionados con los dispositivos electrónicos y podrán realizarse en la puerta de embarque de todos los vuelos con destino a Estados Unidos.A este respecto, indica que aunque estas novedades en principio no deberían generar retrasos, se debe consultar con la compañía por si ha ampliado el tiempo de apertura de la puerta de embarque. Las medidas adicionales solo afectan a los aeropuertos que son último punto de partida hacia Estados Unidos (Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga-Costa del Sol). Las inspecciones las realizarán empresas de seguridad acreditadas por el Ministerio del Interior que han contratado las compañías aéreas y los vigilantes estarán formados de acuerdo a lo establecido en la normativa comunitaria y nacional para realizar inspecciones de seguridad en los aeropuertos. Las empresas de seguridad privada actuarán bajo la supervisión de la Guardia Civil, que procederá, en su caso, a realizar ulteriores comprobaciones de seguridad. Si se determina que un dispositivo electrónico no es apto para volar, este no podrá ser embarcado en la aeronave.