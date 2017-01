UNA PROTESTA EN BARAJAS RECLAMA QUE RYANAIR NO PONGA OBSTÁCULOS A LOS PASAJEROS CON DISCAPACIDAD

Etiquetas

Más de 200 personas se concentraron este sábado en el aeropuerto madrileño de Barajas para pedir a Ryanair que no discrimine a las personas con discapacidad que quieren volar con esta compañía aérea de bajo coste.En la protesta, que se llevó a cabo ante una de las puertas de la Terminal 1, los congregados vistieron chalecos amarillos reflectantes con el lema “Ryanair, #NoSeasMiLímite para volar”, junto con cuatro pictogramas que representaban a las personas con discapacidad. Los asistentes corearon consignas como “no seas mi límite” y “tenemos derecho, déjanos volar”, acompañadas del ruido que formaban con pitos y palos hinchables.La concentración había sido convocada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) después de que Javier García Pajares, un estudiante sordociego que está estudiando con una beca Erasmus en Londres denunciara que Ryanair no le permitió volar la pasada Navidad a Madrid por motivos de seguridad.A la protesta de esta mañana, que se inició al mediodía y se prolongó durante una hora, acudieron representantes de entidades de personas con discapacidad, entre ellas el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda; dos subcampeones paralímpicos de baloncesto en silla de ruedas en Río, Alejandro Zarzuela y Fran Lara; y el diputado en el Congreso Ignacio Tremiño y de la Asamblea de Madrid Borja Fanjul, entre otros.“INADMISIBLE E INACEPTABLE”El presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, aseguró a Servimedia que Ryanair “discrimina a las personas con discapacidad”, lo que consideró “inadmisible e inaceptable”, después de que haya trascendido el caso de Javier García Pajares. “Es una persona sordociega española, brillante y con talento. Nada más indicar que era una persona con sordoceguera, esta compañía le negó el embarque alegando motivos de seguridad y que, en todo caso, no podía volar si no iba acompañado de otra persona y pagando su billete. Javier se ha empoderado y ha dicho no a una discriminación. Es un ejemplo admirable de lucha por sus derechos y por los derechos por los demás. Es un pionero”, aseguró Pérez Bueno.El presidente del CERMI comentó que la protesta de este sábado también iba dirigida contra la Comisión Europea, con el fin de que modifique el reglamento de derechos de los pasajeros con movilidad reducida en el transporte aéreo. “No obliga a las compañías, las deja margen de maniobra, pero permite este tipo de conductas. Queremos evitar de raíz el problema y que ninguna compañía se acoja a esas normas, que son injustas y haremos todo lo posible para cambiarlas”, apostilló.Subrayó que “en ningún caso hubo colaboración” de Ryanair por solucionar la situación de García Pajares, ”sino rechazo y aplicación taxativa de una norma que rechazamos”. “Las compañías, entiendo que las más inteligentes, no quieren asociar su reputación con actos de protesta por discriminación y evitan aplicar el reglamento. Aquéllas que lo aplican tienen un mayor rechazo y están más expuestas a este tipo de protestas”, aseveró.No obstante, Pérez Bueno precisó que la acción de protesta en Madrid-Barajas supone “un aviso al resto de compañías”. “No tenemos una especial inquina contra Ryanair. Se hace porque se ha comportado mal y lo primero que tiene que hacer es reconocerlo y cambiar de política. Esto no se hace gratuitamente”, añadió, antes de apuntar que la normativa de Estados Unidos “en ningún caso permite a las compañías denegar el embarque a una persona con discapacidad y exigir que vaya acompañada”.“VIAJAR CON PLENA LIBERTAD”Por su parte, Ignacio Tremiño, portavoz del PP en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso, indicó, en declaraciones a Servimedia, que “cualquier persona con discapacidad debe viajar con plena libertad igual que el resto de los ciudadanos”.“Parece mentira que en el siglo XXI tengamos que salir a la calle para manifestar la permanente situación que viven las personas con discapacidad, a las que no se respetan sus derechos. Es verdad que el reglamento 1107/2006 de los derechos de los viajeros con discapacidad permite a las compañías la decisión de si tiene o no que llevar a una persona de acompañante para el vuelo, pero casi ninguna compañía lo exige y Ryanair lo está haciendo”, concluyó.