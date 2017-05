Automovilistas piden la implantación obligatoria en España de alcoholímetros 'Alcolock' en los vehículos

Etiquetas

Asociaciones de automovilistas han pedido que los nuevos vehículos que se compren en España lleven incorporado el dispositivo 'Alcolock', un alcoholímetro que no permite arrancar el coche si su conductor supera la tasa permitida de alcohol.

Así lo han exigido el Real Club Automóvil de España (RACE) y Automovilistas Europeos Asociados (AEA) en respuesta a las medidas aprobadas este martes 16 de mayo por la Dirección General de Tráfico (DGT), cuya principal medida es la retirada del carné a aquellos conductores que reincidan por un delito relacionado con el consumo de alcohol o drogas.

Según ha señalado a Europa Press el presidente de la AEA, Mario Arnaldo, "lo único efectivo" para combatir los delitos por alcohol y drogas en carretera es tomar "medidas preventivas", como la incorporación de este tipo de dispositivos tecnológicos en todos los vehículos de la Unión Europea (UE). "Eso es lo único efectivo, no es ni el Código Penal, ni sancionar", ha resumido.

Para Arnaldo, el consumo de alcohol y drogas es un "problema" que no sólo debe abordarse desde el punto de vista de la Seguridad Vial, sino también desde un punto de vista sanitario. Según afirma, España se sitúa por encima de la media europea en consumo de cannabis y cocaína.

Por su parte, el portavoz de RACE, Antonio Lucas, también considera que el consumo de alcohol y drogas en carretera es un "problema de gravedad". Al igual que Arnaldo, el portavoz de RACE apoya la idea de instalar estos dispositivos como medida de prevención, aunque sólo en determinados vehículos, como transporte escolar o de mercancías, por ejemplo. Estados Unidos, Canadá, Suecia y Francia son algunos de los países que ya funcionan, en algunos casos, con este dispositivo.

Con respecto a la retirada del carné en reincidentes, Arnaldo, de la AEA, afirma tener "miedo". "Me da mucho miedo porque no está dotada de ninguna garantía y como no está dotada de ninguna garantía se puede utilizar arbitrariamente", explica.

Además de proponer la instalación del denominado 'Alcolock' en los vehículos, sugiere que se adopten otras normas, como por ejemplo, la incorporación de análisis de sangre en los test psicotécnicos que ya se realizan como prueba de reconocimiento previa a la obtención del permiso.

Igualmente, Antonio Lucas, de RACE, considera que la retirada del permiso a los reincidentes no es "suficiente". "Esa medida tiene que ser matizada, habrá que ver qué grado de alcoholemia es susceptible de esta medida, si los controles son preventivos, si hay un accidente", describe el portavoz, que al igual que Arnaldo, opina que debería establecerse un procedimiento que garantice que estos conductores no vayan a coger un vehículo.

En concreto, Lucas propone extremar la vigilancia en las carreteras, la elaboración de más campañas divulgativas centradas en el consumo de alcohol y drogas, e incidir en las infraestructuras para proteger a los ciclistas, ya que son "uno de los pilares básicos" de su seguridad.

RETIRADA DE CARNÉ Y DE VEHÍCULO

Por otro lado, asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico han pedido que a los conductores reincidentes por delitos de alcohol y drogas no sólo se les retire el carné, sino que también se les retire el vehículo.

Así, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA), Francisco Canes, ha asegurado a Europa Press, que una de las proposiciones de la asociación es la retirada del vehículo a un conductor que reincida, porque es el vehículo la "herramienta del delito" y porque lo más importante es "sacar a esta gente de la carretera". Igualmente, pide que aquellos conductores que reincidan por tercera vez, además se les mande a la cárcel.

En líneas generales coincide Stop Accidentes, ya que para la asociación, el hecho de retirar el permiso de conducción, no impide que el infractor pueda volver a coger el coche. "Sin carné, conducen", indica a Europa Press la presidenta de Stop Accidentes, Ana Novella, que afirma que a estas personas "les da igual" tener el carné o no.

La retirada del carné a quienes cometan más de un delito por alcohol y/o drogas en menos de dos años, es una medida de "efectividad cero" según declara Canes, puesto que a su juicio, "no hay ninguna fuerza legal que obligue a alguien a someterse a un examen" de valoración sobre su actitud psicofísica, en el que se concluya si esa persona es dependiente o no de alcohol y/o drogas y, por tanto, se pueda proceder a la retirada del permiso.

Para Canes, se trata de una medida que se ha tomado de manera "rápida" y "muy urgente", que sirve "más de cara a la galería". Además de proponer el embargo del vehículo --cuya recaudación por su venta iría destinada a las víctimas de accidentes de tráfico, según propone DIA--, Canes exige una mayor vigilancia y una legislación "adecuada" con el objetivo de retirar de las carreteras a quienes cometan delitos, incluida una nueva modificación del Código Penal.

Por su parte, Ana Novella, de Stop Accidentes, sí que valora, como "primera medida de choque y de acción-reacción", que se proceda a la retirada del carné a los conductores reincidentes, ya que les sirve "de advertencia". "Que por lo menos la gente sepa que no se va a quedar hasta ahora", ha expresado Novella, que al igual que Canes, ha mencionado la necesidad de reformar el Código Penal.

OTRAS DEPENDENCIAS, COMO LA VELOCIDAD

La coordinadora en defensa de la bicicleta, ConBici, también ha valorado las nuevas normas aprobadas por parte de la DGT. "En general, nos parece positiva esa preocupación por proteger a los ciclistas", ha manifestado el director técnico de la plataforma, Manuel Martín que, no obstante, considera una "desgracia" que se hayan aprobado cuando ya se han cometido varios accidentes.

Sin embargo, para Martín existen "otras dependencias" aparte de las bebidas alcohólicas o drogas, como por ejemplo la velocidad. "Hay personas que son más propensas a ello y puede ser una patología", comenta el director técnico de ConBici.

Con respecto al resto de medidas, Martín ha hecho referencia a la propuesta y evaluación de intervenciones en las infraestructuras. "Se debería tener en cuenta siempre las bicicletas al construir una carretera", ha recalcado Martín, que especifica que deberían ampliarse los arcenes para la circulación de ciclistas o pintar de otro color sus rutas.

"La fundamental causa de alarma, además de los accidentes, es la reforma del Código Penal que se hizo en 2015", ha opinado Martín, que lamenta que en su día no se produjese la misma "alarma social" que hay ahora con la muerte de ciclistas. "Eso sí que fue un escándalo", reitera.

Este nuevo texto de 2015 es un reflejo de "la indefensión de las víctimas frente a las aseguradoras y, en general, frente a los infractores, que tienen el as de ganar en cualquier pleito respecto a las víctimas", según asegura Martín, que también critica que se eliminara la figura jurídica del homicidio por imprudencia, así como la omisión de socorro. "Se ha despenalizado el poder matar a alguien con un coche", sentencia.