A Contramano teme la "renuncia definitiva" de la Junta al carril bici planeado entre Dos Hermanas y Alcalá

Etiquetas

La asociación de ciclistas A Contramano ha avisado este miércoles de que al descartar la instalación de una vía ciclista en la infraestructura fruto de la duplicación de la carretera A-392 entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra, la Consejería de Fomento va a "renunciar definitivamente" a construir una conexión ciclista entre ambas ciudades.

En un comunicado, A Contramano señala la reciente resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, en la que dicha institución constata que la Junta ha "descartado" instalar una vía ciclista que conecte Dos Hermanas y Alcalá, en el marco de la duplicación de la carretera A-392, un proyecto retomado en 2016 tras varios años paralizado.

Porque aunque la posición oficial de la Consejería de Fomento alude a la búsqueda de un "nuevo trazado" para dicho carril bici, A Contramano intuye que se trata de "el reconocimiento de la renuncia definitiva a construir dicha vía, pues no cabe imaginar ningún otro trazado para tal carril bici que no sea en paralelo a la carretera, ya que se trata de una vía ciclista de transporte, que necesita iluminación y pavimentación adecuada, no de un sendero de cicloturismo".

"INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE LA BICICLETA"

"La renuncia a esta vía ciclista por parte de la Consejería de Fomento es un paso más en el incumplimiento del Plan Andaluz de la Bicicleta, especialmente sangrante por cuanto se podría haber hecho a un coste prácticamente nulo si se hubiera integrado en las obras del desdoble", considera el colectivo de ciclistas, que critica que la Junta invierta "millones de euros" en conectar Dos Hermanas y Alcalá mediante autovía, pero "renuncie a invertir unos pocos miles de euros en una vía ciclista paralela, demostrando así lo poco que le importa la movilidad ciclista".

En una resolución emitida el pasado 17 de abril y recogida por Europa Press, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz trata la queja de un ciudadano, sobre "la insuficiencia de las partidas previstas en el proyecto de presupuestos para la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016, de cara al cumplimiento del Plan Andaluz de la Bicicleta".

Y es que dicho proyecto presupuestario contemplaba sólo 17 millones de euros para "vías ciclistas y senderos peatonales", con una inversión global prevista de 37 millones de euros en el horizonte de 2020, unas cuantías "bastante lejos del total presupuestado en el Plan Andaluz de la Bicicleta, 421 millones de euros hasta el horizonte 2020". Del mismo modo, recordaba el promotor de la queja que en los presupuestos de 2015, la cuantía asignada al cumplimiento del Plan Andaluz de la Bicicleta ascendía a 33 millones de euros, casi el doble de lo previsto para 2016.

PREVISIONES "DEMASIADO OPTIMISTAS"

En el marco de la tramitación de la queja, la Consejería de Fomento alegaba frente al Defensor del Pueblo Andaluz que "la inversión inicialmente prevista para el Plan Andaluz de la Bicicleta (421,47 millones hasta 2020) era demasiado optimista para el marco financiero vigente". Del mismo modo, la Consejería avisaba de que el programa 2014-2020 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) experimentaba un "importante recorte del 68 por ciento" en lo referente a este tipo de inversiones.

También en el marco de la tramitación de la queja, se abordaba la situación y futuro de la vía ciclista de conexión entre Dos Hermanas y Alcalá de Guadaíra. Según la Oficina del Defensor del Pueblo, la Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Fomento "reconocía que había sido descartada su ejecución en el curso de las obras de duplicación de la carretera A-392", que conecta Dos Hermanas y Alcalá. Estas obras fueron retomadas el pasado verano por la Consejería, tras estar varios años paralizadas.

La Consejería, según se abunda en la resolución de Jesús Maeztu, "anunciaba el estudio de un nuevo trazado" para la citada vía ciclista, aunque sin "adelantar "plazos ni compromiso financiero alguno para tales obras".

Es por ello que en su resolución, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz reclama, entre otros aspectos, que "se lleve a cabo con prontitud el estudio de nuevo trazado" para la mencionada vía ciclista, "señalando los plazos en que podría iniciarse la ejecución de esta infraestructura que se iba a realizar en el curso de las obras de duplicación de la carretera A-392, lo que ha quedado descartado".