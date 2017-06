Cs propone una lanzadera de la EMT al PTA desde Andalucía Tech y eliminar la zona azul a trabajadores del parque

Etiquetas

El portavoz y viceportavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá y Alejandro Carballo, respectivamente, han desgranado este miércoles ocho iniciativas al pleno en materia de movilidad, que incluyen una lanzadera de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) desde la parada del metro de Málaga Andalucía Tech, eliminar la zona azul para los trabajadores de la tecnópolis, apremiar al Ministerio de Fomento con los plazos para acercar el Cercanías al parque, e intervenir en materia viaria con cuatro proyectos para combatir el 'efecto embudo' en los accesos.

"Hace falta una relación potente de transporte del PTA con la Costa, con el centro, con el Guadalhorce y con los barrios cercanos", ha afirmado Cassá, agregando que "no podemos permitirnos que el crecimiento imparable del PTA se vea estrangulado por una penosa política de comunicaciones y por la falta de planificación. Hablamos de 635 empresas y de casi 18.000 trabajadores. No permitamos que la falta de infraestructuras condenen al Parque".

Según el portavoz naranja, cualquier actuación en materia de infraestructuras que se pueda acometer en torno al PTA podría tener "máxima rentabilidad". "Pongamos las luces largas y programemos actuaciones. Vamos ya muy tarde y los atascos se agravan año tras año", ha continuado, a lo que ha destacado la importancia de que la Junta mantenga en la agenda política y técnica que el metro llegue al PTA. "Así lo propusimos como alternativa al Civil. Nadie movió un sólo dedo. Ahora ha llegado el momento de cumplir lo firmado pero no queremos de ninguna manera que se olvide esta actuación".

Cassá ha mostrado su interés en la eliminación, "al menos parcial", de la zona azul. Para ello, instará al Ayuntamiento a que elimine la zona azul "mientras no se solucionen los problemas de movilidad en el parque". "No podemos seguir metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores del PTA, muchos de ellos mileuristas. Sobre todo cuando no tienen alternativas solventes para llegar", ha esgrimido.

Asimismo, ha sostenido que el Cercanías "podría asumir mejor las puntas de demanda", aunque el metro "no lo es menos", ya que "cuenta con mucha más flexibilidad de frecuencias y garantizaría una gran capilaridad con toda la zona de la Universidad, Teatinos, Cónsul, Portada Alta...".

Por su parte, Carballo ha explicado que "ambos medios son, por lo tanto, perfectamente complementarios", indicando que la existencia de un anteproyecto es "una gran ventaja", a lo que ha agregado que sería un trazado en superficie aprovechando el ramal técnico y cuyo hito de mayor complejidad sería sortear la Segunda Ronda.

"Sería una actuación con excelente ratio coste/beneficio y que contribuiría a bajar la factura del metro. Paradójicamente, el metro cuando más crezca más sostenible es, puesto que los costes de explotación no se disparan pero sí se rebaja considerablemente el coste por viajero", ha detallado, afirmando que este coste se encuentra actualmente cercano a los 13 euros, "cifra a todas luces insoportable".

Según el viceportavoz, "hace falta que el Ministerio de Fomento se tome en serio de una vez por todas la línea C2, que ocupa más espacio en la literatura del apartado de memoria que en el capítulo de inversiones".

RAMALES Y CARRETERAS

En materia viaria, Ciudadanos ha pedido a la Junta la creación de un nuevo ramal sobre el río Campanillas que dé continuidad a la carretera que viene del Cementerio para que no tenga que desembocar en la travesía de Campanillas y pueda dar acceso por la entrada Este al PTA.

Asimismo, la moción incluye la construcción de un ramal de salida de la autovía A-357 que desemboque a la carretera de acceso al PTA (A-7056) que evite los atascos, y que aborde de una vez el Vial Distribuidor Oeste, "que llegó a adjudicarse en 2009 y que es clave para las relaciones de movilidad entre el Centro de Transporte de Mercancías (CTM), el PTA, los polígonos y el Aeropuerto", ha detallado.

Por último, han requerido al Consistorio malagueño que duplique la capacidad de la avenida Juan López Peñalver, dotándola de dos carriles en la totalidad de su trazado.