EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE AL GOBIERNO UNA NORMATIVA MÁS EXIGENTE EN EL TRANSPORTE DE MENORES

El Defensor del Pueblo ha pedido al Gobierno que revise la regulación sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores no acompañados.El Defensor ha formulado esta petición después de la queja que recibió de un ciudadano que denunció que la empresa con la que había contratado el transporte de su hijo de 11 años dejó al menor en una estación de llegada de Madrid distinta de la expresamente autorizada.El Defensor del Pueblo inició averiguaciones y ha comprobado que el transporte por carretera de menores no acompañados, salvo en el ámbito del transporte escolar, no está regulado, de manera que “son las empresas de transporte titulares de las respectivas concesiones administrativas quienes de modo unilateral determinan las condiciones aplicables a través de sus respectivos contratos”, explica el Defensor en su página web.La protección del interés superior del menor hace necesario adoptar algún tipo de disposición al respecto, por lo que se recomienda regular esta cuestión.El Defensor también advierte de que podemos ver en las calles españolas autobuses de transporte escolar sin cinturones de seguridad. Afortunadamente son cada vez menos y se han tomado medidas legislativaspara que todos los autobuses de transporte escolar circulen con cinturones de seguridad u otros sistemas de retención infantil en el año 2023. “Sin embargo, para los padres que presentan sus quejas y para el Defensor del Pueblo, esto no es suficiente. El año 2023 es una fecha demasiado lejana en el tiempo”, señala la institución que dirige Soledad Becerril.A su entender, sería conveniente una revisión del Real Decreto 443/2001, sobre condiciones de seguridad en el transporte escolar y de menores, o de otras normas relacionadas, “con el fin de acelerar sustancialmente el “período transitorio” en el que actualmente nos encontramos, de modo que en el plazo más breve posible todos los autobuses escolares cuenten con los sistemas de seguridad indicados”. El Defensor del Pueblo así se lo pide al Gobierno en un escrito al Ministerio de Fomento.