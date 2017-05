La DGT salda su campaña en carreteras convencionales con 821 conductores denunciados

Etiquetas

La campaña de vigilancia de la conducción en carreteras convencionales promovida por la Dirección General de Tráfico se ha saldado en la provincia de Sevilla con la inspección de 20.000 conductores y sus correspondientes vehículos, así como con denuncias contra 821 conductores. Las tres infracciones más detectadas han sido el exceso de velocidad, prescindir del cinturón de seguridad y el inadecuado mantenimiento del vehículo.

En esta campaña, acometida del 15 al 21 de mayo, 371 conductores han sido denunciados en la provincia de Sevilla por circular a una velocidad superior a la permitida en carreteras convencionales, lo que supone más del 40 por ciento de las denuncias formuladas.

Otra de las infracciones más habituales ha sido el no uso del cinturón de seguridad o la ausencia de sistema de retención infantil en menores. Sólo en una semana, 79 personas han sido denunciadas por no llevar puesto el cinturón de seguridad mientras viajaban y siete por no llevar a los menores que transportaban con su correspondiente sistema de retención infantil. Llevar puesto el cinturón reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.

Respecto al uso del casco, sólo tres personas de las controladas circulaban en moto sin hacer uso de este dispositivo de seguridad.

De entre las infracciones que representan una distracción destaca el uso del móvil, toda vez que en esta campaña 32 conductores han sido denunciados por este concepto en la provincia de Sevilla, lo que supone el 3,7 por ciento de las denuncias formuladas.

Continuando con el objetivo de "Tolerancia Cero de alcohol y drogas en la conducción", durante la campaña se han realizado controles de estas sustancias a conductores que circulaban por carreteras convencionales. En los siete días de duración de la campaña, cerca del 7,8 por ciento de los conductores denunciados (67) han dado positivo en las pruebas de alcohol, mientras con respecto a los positivos en drogas se contabilizaron 19 positivos.

Debido a las peculiaridades que tienen las carreteras convencionales, los adelantamientos, los cruces de vías o las prioridades de paso son especialmente controlados. Durante una semana, ocho conductores en la provincia de Sevilla fueron sorprendidos realizando un adelantamiento antirreglamentario y otros cinco saltándose una señal de stop o ceda el paso.

FALTA DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

El envejecido parque automovilístico en España, y en la provincia de Sevilla en este caso, junto con la falta de mantenimiento de los mismos, hacen que circulen por carretera vehículos con deficiencias técnicas que suponen un riesgo para la seguridad vial. En una semana, 76 conductores fueron denunciados por circular con vehículos con importantes deficiencias técnicas e incluso siete de ellos fueron inmovilizados por deficiencias técnicas que hacían imposible continuar el viaje, siempre en la provincia de Sevilla.

No llevar y/o tener al día la documentación del conductor o del vehículo ha sido otro de los preceptos controlados. El 3,8% de las denuncias (33) se han imputado a conductores por carecer o ser incorrecta la documentación relativa al vehículo, en la mayoría de los casos por no tener pasada la ITV, y el 4,4% (38) por documentación relativa al conductor.