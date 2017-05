RSC. FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CARREFOUR DONA UNA FURGONETA AL BANCO DE ALIMENTOS DE SEGOVIA

Etiquetas

Fundación Solidaridad Carrefour donó este jueves al Banco de Alimentos de Segovia un vehículo que permitirá agilizar el transporte de aquellos productos destinados a cubrir las necesidades básicas de alimentación de más de 4.000 familias en situación de vulnerabilidad de la provincia.Con una capacidad de 1.200 kilos, esta furgoneta permitirá prestar un mejor servicio a las más de 45 asociaciones que recurren al Banco de Alimentos de Segovia en busca de alimentos no perecederos de primera necesidad.“Debido a la logística que hay establecida en Castilla y León, muchas veces nos tenemos que desplazar a otras provincias a recoger productos no perecederos. Sin embargo, gran parte de estos traslados no los hacemos del todo seguros debido al deterioro que presentan los dos vehículos de los que disponemos, ambos con más de 30 años. Por ello, esta donación cobra especial sentido, ya que nos ayudará dar respuesta a los cientos de familias que necesitan de nuestro apoyo y colaboración”, señaló el presidente del Banco de Alimentos de Segovia, Rufo Sanz.Además, Sanz quiso aprovechar el acto para agradecer a Carrefour esta donación, “así como todas las iniciativas sociales que pone en marcha a favor de las personas en situación de emergencia social gracias al compromiso que mantiene con los Bancos de Alimentos desde hace más de 15 años”, añadió.En total, la compañía ha entregado 39 vehículos (la mayoría isotermo), además de diferente equipamiento y maquinaria de almacén. Más del 70% de los bancos de alimentos en España han recibido equipamiento de manos de Carrefour.