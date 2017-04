Investigan al conductor de una guagua de Gran Canaria por poner en peligro la integridad física de un ciclista

Etiquetas

La Guardia Civil investigó el 21 de abril al conductor profesional de un autobús de transporte público como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, en concreto, por infringir el artículo 380 del Código Penal al poner "en manifiesto peligro" la integridad física de un ciclista en la vía GC-500 de la isla de Gran Canaria.

Los agentes del GIAT del Subsector de Las Palmas tuvieron conocimiento de los hechos el día 17 de abril cuando pudieron ver dos grabaciones videográficas, difundidas a través del servicio de mensajería WhattsApp y otras redes sociales, donde observaron una infracción penal en materia de seguridad vial.

Ante el conocimiento de estos hechos, iniciaron las pesquisas para identificar a los corredores de las bicicletas que aparecen en los videos, además del vehículo a motor y su conductor para ponerlo a disposición de la Autoridad judicial, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.

En cuanto a las imágenes que pudieron ver los agentes, fueron grabadas desde distintas perspectivas con cámaras deportivas o de acción, instaladas en los cascos de protección de los ciclistas, recogiendo el adelantamiento efectuado por el autobús a un grupo de éstos, mientras otro que circulaba en sentido contrario tuvo que detenerse urgentemente y salirse de la calzada para evitar ser arrollado, poniendo el conductor del autobús "en grave riesgo" su vida y la de los demás usuarios.

Así el estudio del video permitió determinar el tramo de la vía donde se desarrollaban los hechos, comprendido entre los kilómetros 18,850 y 19,900 de la carretera GC-500 (Doctoral-enlace Puerto Mogán), así como la franja horaria en la que se pudieron realizar las grabaciones.

Posteriormente, al sólo apreciarse dos caracteres de la placa de matrícula del autobús, se realizaron gestiones y rastreos de coincidencias en registros de la base de datos de la Dirección General de Tráfico, consiguiendo establecer finalmente la placa de matrícula del vehículo.

Todas las gestiones, permitieron a los agentes determinar la identificación de los ciclistas, tanto los que realizaron las grabaciones por la que se iniciaron las pesquisas policiales, como el ciclista que circulaba en sentido contrario, constatándose que dichos hechos ocurrieron el día 9 de abril a las 09.30 horas.

De esta forma, el día 21 de abril se localizó al conductor infractor, que compareció en dependencias del Subsector de Tráfico al objeto de ser informado de los hechos por los que era investigado en calidad de autor del supuesto delito de conducción manifiestamente temeraria, quedando citado para comparecer en el Juzgado de Instrucción número 3 en funciones de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.

La Guardia Civil recuerda la legislación sobre distancias entre vehículos (arts. 85.4 y 54 RGC) que según determina el artículo 54 del vigente Reglamento General de la Circulación, se autoriza la circulación en grupo de los ciclistas --entendiéndose que ir en grupo no significa ir en pelotón--, que podrán circular por el arcén transitable de su derecha y si no hubiese utilizaran la parte imprescindible de la calzada más cercana a la derecha; excepcionalmente podrán circular en columna de dos, orillándose todo lo posible al extremo derecho de la vía, aunque en el caso en particular de los videos el grupo de ciclistas estaba efectuando un adelantamiento a otros ciclistas.

Asimismo, el artículo 85.4 del citado Reglamento prohíbe adelantar poniendo en peligro o entorpeciendo a ciclistas que circulen en sentido contrario. Además, el artículo 380 del Código Penal, del capítulo sobre delitos contra la seguridad vial, establece posibles penas de prisión de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.