MADRID. LOS TAXISTAS DENUNCIAN QUE EN MADRID OPERAN CUATRO VECES MÁS VEHÍCULOS DE UBER Y CABIFY DE LO QUE PERMITE LA LEY

- Según la legislación actual, debería haber un vehículo de alquiler con conductor por cada 30 taxis, mientras que existe una licencia de este tipo por cada siete taxis. El presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (Fptm) y de la Confederación de Taxistas Autónomos de España (Ctae), Julio Sanz, denunció este jueves, en un encuentro informativo celebrado en Torre ILUNION, que en la actualidad en Madrid trabajan cuatro veces más vehículos de alquiler con conductor (VTCs) de los que permite la ley.Las VTCs son el tipo de licencias con las que operan compañías como Uber y Cabify, entre otras, y Sanz recordó que la legislación actual establece que solo puede haber una VTC por cada 30 taxis. “Sin embargo, en Madrid nos encontramos ante una situación en la que estamos conviviendo con una VTC por cada siete taxis”, alertó. Explicó que este es el principal motivo por el que el sector del taxi ha convocado una manifestación el próximo martes, 30 de mayo, a la que se sumarán taxistas de toda España.“Los taxistas no estamos en contra de la competencia, ni en contra de las VTCs, pero sí nos oponemos a la competencia desleal y al incumplimiento de las leyes que los demás respetamos en pro de una sociedad civilizada”, aseguró Sanz. Explicó que “en los tres últimos años, es decir, desde la entrada de Uber en España en 2014, el número de VTCs en nuestro país ha crecido un 105%, de manera que en 2017 hay 2.900 vehículos de alquiler con conductor más que en 2014”. Por otra parte, añadió que a nivel autonómico, en Madrid también se ha producido un incremento de este tipo de licencias, llegando a las 2.223 actuales en comparación con las 703 que operaban en 2014. “Los taxistas no estamos dispuestos a dejar que esta tendencia de crecimiento ilimitado continúe hasta superar al número de taxistas”, aseguró Sanz. “Los taxis y las VTCs han convivido desde hace años de manera pacífica, ya que son servicios complementarios. Sin embargo, en la actualidad se está utilizando este tipo de licencias para ofrecer un servicio que ya presta el taxi, solo que sin contar con los requisitos legales que los taxistas deben cumplir para ejercer su actividad”, explicó.En este sentido, recordó que el taxi es un servicio de transporte público con tarifas y condiciones para el ejercicio de su actividad fijadas por la Administración. Agregó que “al tratarse de un servicio público, el taxi cubre las necesidades de todo el territorio nacional. ¿Qué pasará con los municipios más pequeños y por tanto menos rentables si el taxi llega a desaparecer ante la amenaza de estas nuevas compañías?”, planteó. Asimismo, recordó que el taxi no varía sus tarifas en función de la demanda, al contrario de estas nuevas formas de movilidad, que llegan incluso a triplicar el precio de un mismo trayecto en fechas señaladas o de especial demanda, como Año Nuevo. “El taxi y las VTCs son por tanto servicios que pueden y podrán convivir siempre y cuando cada uno cumpla con la legislación que los regula. Por esta razón, con el acto de hoy y con la manifestación del próximo martes queremos hacer un llamamiento a las administraciones públicas y a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que vigilen el correcto cumplimiento de la ley”, añadió.