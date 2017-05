MADRID. TRÁFICO ESPERA 1,2 MILLONES DE DESPLAZAMIENTOS EN EL PUENTE DE SAN ISIDRO

Etiquetas

La Dirección General de Tráfico (DGT) reforzará la vigilancia en las vías para dar seguridad y fluidez a los ciudadanos que decidan disfrutar de unos días de descanso en el puente de San Isidro, ya que el próximo lunes es festivo en Madrid capital, por lo que prevé 1.267.500 millones de desplazamientos por carretera en la Comunidad de Madrid, lo que supone un 12% más respecto a un fin de semana normal.Tráfico indicó este viernes que los principales movimientos se producirán a la salida y entrada de la capital hacia segundas residencias, zonas turísticas de costa o zonas de montaña.Para facilitar los desplazamientos, la DGT ha previsto una serie de medidas de regulación de la circulación si la intensidad del tráfico así lo requiere.Entre esas medidas está la instalación de un carril adicional en el sentido contrario mediante conos, con el fin de aumentar la capacidad de la vía siempre que no incida negativamente en la circulación del otro sentido, y la restricción del tránsito en ciertos días, tramos y horas de la circulación de camiones en general y de determinadas mercancías en particular. Para que el viaje se realice sin contratiempos, la DGT recomienda planificarlo adecuadamente, realizar una conducción sosegada y circular por las vías más seguras, puesto que ocho de cada 10 fallecidos en accidente de tráfico en vías interurbanas lo fueron en carreteras convencionales, que son las más peligrosas. Desplazarse en los vehículos más seguros, respetar los límites de velocidad, no conducir si se ha ingerido alcohol o drogas, usar los sistemas de seguridad (cinturón de seguridad, casco, sillita infantil...), evitar la somnolencia y las distracciones con paradas cada dos horas, y prestar una atención especial a ciclistas y peatones son otros consejos de Tráfico.