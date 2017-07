PP-A pide la eliminación de los equipos de localización en los transportes sanitarios urgentes

Etiquetas

El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha solicitado al Consejo de Gobierno la eliminación de los dispositivos de localización incluidos en la Red de Transporte Urgente de Andalucía.

Según informa la formación popular en una nota, la portavoz de sanidad y parlamentaria andaluza por el PP de Jaén, Catalina García, ha explicado que el motivo de esta solicitud es que "si se está hablando de transporte urgente, el conductor de la ambulancia no puede tener 20 minutos para llegar hasta el vehículo".

En este sentido, García ha aseverado que, para paliar esto, los profesionales están realizando guardias presenciales y no localizadas, "pero no las están cobrando".

La parlamentaria ampara esta petición en una sentencia del Tribunal Supremo por la cual eliminó en Castilla La Mancha estos dispositivos de localización del transporte urgente. "Y es que, cuando se trata de una urgencia, el tiempo resulta vital para la vida del paciente", ha añadido.

Asimismo, García ha formulado una pregunta en comisión por la que el Partido Popular quiere conocer "cómo se van a producir las nuevas adjudicaciones del transporte sanitario y si se va a cumplir el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera".

Según la dirigente popular, "existe la constancia de que se están utilizando ambulancias A1 cuando habría que usar las tipo B cuando en ellas va personal sanitario". Al respecto, ha recordado que una ambulancia de tipo A1 es un vehículo de transporte programado --es decir, no urgente--, que se utiliza para el traslado individual de enfermos que no requieren asistencia médica en ruta. Sin embargo, la tipo B es una ambulancia de urgencia que se utiliza para el traslado de enfermos urgentes destinada a proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicia de personal sanitario.

Por tanto, para la diputada autonómica "existe incertidumbre porque no se sabe si la situación se da porque la empresa adjudicataria no cumple con el pliego de condiciones o porque no se especificó bien esta condición, siendo un grave error a subsanar por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía".

Con respecto a las condiciones para la contratación del personal de vehículos sanitarios, García ha indicado que con el nuevo pliego "éstas se realizarán a partir de ahora a nivel provincial y se ajustará la flota a los tramos horarios en función de las necesidades de traslado a lo largo del día y, además, habrá medios de transmisión de datos y voz en los vehículos".