Planificar descansos o salir sin marcar una hora de llegada, consejos para evitar accidentes de tráfico en los viajes

La startup Help Flash ha elaborado un decálogo con el fin de prevenir posibles contratiempos y evitar atascos innecesarios en el comienzo de la segunda quincena de julio y el aumento de tráfico en carretera, que, según datos de la DGT, este verano aumentará un 4,6% más que el año pasado. Entre ellos se encuentran acciones como evitar carreteras secundarias, salir sin marcar una hora de llegada, planificar descansos o huir de las horas centrales del día, entre otros.

Según señala, es importante no establecer una hora de llegada para hacer paradas cada dos horas para estirar las piernas, desentumecer el cuerpo y despejar la cabeza son imprescindibles para desconectar y evitar que el viaje tenga terribles consecuencias. Fijar el horario al destino determinará la conducción y la velocidad a la que se circula, además de generar estrés y ansiedad en el conductor y en el resto de pasajeros del vehículo.

Asimismo es aconsejable, revisar el vehículo en un taller especializado para revisar la presión de los neumáticos su cuando el maletero esté lleno mediante los nanómetros ubicados en las gasolineras, ya que el peso influye en la seguridad de las ruedas es aconsejable Revisa el reglamento de seguridad.

Además, para evitar que la ITV caduque en mitad del viaje, que las sanciones al volante impidan disfrutar de un día más de playa o se desate el caos al no saber cómo actuar ante una emergencia, debe revisarse la normativa de seguridad vial antes de emprender la marcha.

La entidad también recomiendo consultar rutas alternativas y utilizar el carril derecho para mejorar la fluidez del tráfico, así como extremar la precaución, mantener la distancia frontal de seguridad e ir atento a lo que ocurre dos o tres coches por delante.

El control de velocidad es un buen método para evitar multas inesperadas, además de garantizar el ahorro de combustible. No provocar acelerones o frenazos bruscos, no abusar de marchas cortas y realizar cambios de marcha rápidos ayuda a que el vehículo no pierda mucha velocidad en el proceso y, por lo tanto, a que consuma menos combustible.

Igualmente, señala que es necesario cuidar la alimentación y no consumir alcohol y drogas. Las comidas copiosas y pesadas, así como la medicación, pueden producir somnolencia y disminución de la capacidad de atención al volante. El conductor debe ir cómodo y permanecer alerta ante lo que ocurra en la carretera por lo que debe usar un calzado adecuado que mantenga el pie sujeto, ropa fresca y contar con bebidas frías que favorezcan la hidratación, sobre todo en las horas de más calor.

Por último, aconseja cargar la batería de los 'smartphones' y el resto de dispositivos tecnológicos que puedan ser aliados para salir de una emergencia, obtener información sobre el estado de las carreteras, rutas alternativas para evitar atascos o entretener a los más pequeños durante un largo viaje.