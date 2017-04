LA SEMANA SANTA ACABA CON 29 MUERTOS EN CARRETERA, LA SEGUNDA CIFRA MÁS BAJA DESDE 1960

Etiquetas

- Son 12 menos que el año pasado. Un total de 29 personas perdieron la vida en las carreteras españolas durante esta Semana Santa, lo que supone 12 fallecidos menos que en 2016 y la segunda cifra más baja desde 1960. Durante ese periodo vacacional de este año se registraron temperaturas casi veraniegas en prácticamente toda España y un volumen de desplazamientos que recuperó los niveles anteriores a la crisis económica.El dispositivo especial de Semana Santa puesto en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT) comenzó a las 15.00 horas del viernes 7 de abril y concluyó a las 24.00 horas del lunes 17. En ese periodo hubo 29 accidentes mortales de tráfico (uno más que el año pasado, cuando 13 estudiantes ‘erasmus’ murieron mientras viajaban en autocar en la AP-7 a la altura del municipio tarraconense de Freginals), en los que murieron 29 personas (12 menos), con datos provisionales a un máximo de 24 horas de producirse los siniestros en las vías interurbanas, según informó la DGT. Se trata de la cifra más alta de personas fallecidas desde 1960, sólo por detrás de los 24 fallecidos de 2013. Según datos de la DGT recogidos por Servimedia, la Semana Santa más trágica fue la de 1988, cuando hubo 196 víctimas mortales. Después se produjeron algunas oscilaciones, hasta alcanzar otro pico en 1999, con 162 muertos.La siniestralidad descendió especialmente en la última década, 64 en 2008, 46 en 2009, 44 en 2010, 39 en 2011, 45 en 2012, 24 en 2013, 37 en 2014, 34 en 2015, 41 en 2016 y 29 en 2017.Por comunidades autónomas, el principal descenso de la mortalidad en carretera en la Semana Santa de este año se registró en Cataluña (-16), seguida de la Comunidad Valenciana (-2) y de Canarias, Extremadura, Galicia, Murcia y Navarra (-1), en tanto que hubo repuntes en Aragón, Asturias, Castilla y León y La Rioja (+2), y en Andalucía, Cantabria y Castilla-La Mancha (+1). No se registraron fallecimientos en Canarias, Murcia y Navarra.SALIDAS DE VÍAPor tipo de vía, un total de 26 personas fallecieron en accidentes ocurridos en vías convencionales, frente a tres en autovías o autopistas. La salida de vía fue el tipo de accidente más frecuente (13 muertos), en tanto que en colisiones frontales murieron cinco personas y otras dos fueron atropelladas.Catorce ocupantes de automóviles perdieron la vida en esta Semana Santa, por siete motoristas, cuatro ciclistas y dos peatones. No hubo víctimas mortales por viajar en ciclomotor.El tramo horario con más accidentes mortales es el de entre las 7.00 y las 20.00 horas (23 víctimas mortales), mientras que de 20.00 a 6.59 horas murieron seis personas.El grupo de edad con mayor número de fallecidos es el de 45 a 54 años (siete fallecidos), seguido del de 55 a 64 años (seis) y el de 35 a 44 años (cinco). En la Semana Santa no hubo ningún fallecido menor de 14 años ni mayor de 75.Dieciséis fallecidos que viajaban en coche o en furgoneta durante la Semana Santa no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del accidente. Tampoco llevaba el casco uno de los cuatro ciclistas muertos. De los 10 fallecidos en turismo, tres de ellos no utilizaba cinturón de seguridad en el momento del accidente. Tampoco llevaba el casco uno de los cinco motoristas fallecidos ni el único muerto que se desplazaba en bicicleta.Con estos datos, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, expresó su “agradecimiento a los empleados públicos, a los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, al personal técnico especializado que atiende los centros de gestión y al resto de operarios de empresas y servicios de emergencia, el trabajo desarrollado durante toda esta operación especial, ya que con su trabajo y dedicación han contribuido a reducir las víctimas ocasionadas por accidentes de tráfico”. También agradeció a los usuarios de las carreteras el comportamiento responsable que han tenido durante estos días y, pese al descenso de la siniestralidad, añadió: “No podemos ser complacientes mientras haya un solo fallecido en carretera y en ese objetivo trabajamos en la DGT cada día”. 15,2 MILLONES DE DESPLAZAMIENTOSDurante la Semana Santa se produjeron unos 15,2 millones de desplazamientos de largo recorrido (de al menos 50 kilómetros), 400.000 más de los previstos inicialmente por la DGT y un 7,2% más de los producidos durante este periodo festivo en 2016, que ascendieron a 14,2 millones. Por tanto, fue la Pascua con más viajes en carretera desde 2008, cuando también se registraron 15,2 millones de trayectos. Después se encadenaron cinco años consecutivos de descenso: 14,5 millones en 2009; 14,4 en 2010; 14,2 en 2011; 12,7 en 2012, y 11,9 en 2013.Tras los años más duros de la crisis económica comenzaron a repuntar los trayectos largos en carretera durante la Pascua, con 12,9 millones en 2014; 13,8 millones en 2015, y 14,1 millones en 2016, a lo que hay que añadir los 15,2 millones de este año. Durante esta Semana Santa se produjeron importantes retenciones en las carreteras, sobre todo en la mañana del Jueves Santo, cuando hubo atascos en vías de 22 carreteras, tanto en las salidas de Madrid como en el interior peninsular y en zonas próximas a las costas. Las dificultades circulatorias se trasladaron en la mañana del Viernes Santo a carreteras de Madrid y de Cataluña (en esta última comunidad no fue festivo el día anterior). El pasado domingo volvieron las retenciones por ser el primer día de operación retorno, mientras que este martes se registró tráfico denso hacia Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, especialmente en un tramo de la A-3 a la altura de Requena y en dirección a la capital Valenciana, donde se acumularon hasta 32 kilómetros de atascos.