LOS TAXISTAS PROTESTAN ANTE FOMENTO PARA QUE EL ALQUILER DE VEHÍCULOS CON CONDUCTOR CUMPLA LA LEY

El sector del taxi se ha manifestado este miércoles para exigir a las administraciones públicas el cumplimiento de la Ley de Transportes, que establece una cuota de 1 licencia VTC (alquiler de vehículo con conductor) por cada 30 licencias de taxi, cifra que asegura que actualmente se incumple en Madrid porque afirma que hay 7 por cada 30.Más de 10.000 taxistas participaron en la manifestación convocada por la Federación Profesional del Taxi y Elite Taxi Madrid, que comenzó en la calle Raimundo Fernández Villaverde, donde se entregó un escrito a la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, y concluyó frente al Ministerio de Fomento, en el Paseo de la Castellana, donde se leyó un comunicado y se hizo entrega de una carta dirigida al ministro, Íñigo de la Serna. “El motivo de nuestra protesta es consecuencia de la difícil situación de nuestro colectivo, formado por más de 100.000 familias, ante la irrupción de miles de VTC sobredimensionadas y totalmente alejadas del porcentaje legal de una autorización VTC por cada 30 licencias de taxi”, manifestó el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz.“Esta cifra se incumple manifiestamente, por lo que pedimos a las administraciones públicas su cumplimiento, así como el establecimiento de una regulación concreta sobre los servicios de VTC, acabando con la situación de vacío legal existente”, añadió Sanz.El sector del taxi está compuesto por 70.000 licencias en toda España, que genera 100.000 puestos de trabajo directos (150.000 sumando los directos e indirectos) "y que tributa en España y no en paraísos fiscales", subrayan desde las asociaciones. Además, indican que genera más de 2.000 millones de euros en impuestos indirectos y que aporta 3.640 millones de euros a la Seguridad Social y 190 millones en IRPF e IVA.Los convocantes recuerdan que el taxi está reconocido como un servicio público, "al contrario que las plataformas de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC), las cuales, pese a querer ofrecer un servicio más o menos similar de transporte de viajes, no son servicio público ni ofrecen la misma seguridad, derechos y garantías a los ciudadanos que el taxi".“La consideración de ‘servicio público’ es importante porque, siendo un sector fuertemente regulado, prestamos un servicio que cubre todo el territorio nacional y permite a los ciudadanos disfrutar de un servicio puerta a puerta en cualquier condición y horario, realizando en numerosas ocasiones una labor social que, de otra manera, el Estado debería garantizar a los ciudadanos”, señaló Concepción Guardado, de Elite Taxi Madrid.ESCRITO AL MINISTROLas entidades convocantes aseguran que no han recibido contestación del escrito remitido el 10 de abril al director general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento, y que han trasladado al ministro De la Serna. Los taxistas recuerdan –ante la concesión de VTC por sentencia judicial– que la responsabilidad de la legislación y regulación del sector son responsabilidad de este Ministerio. En este sentido, también reclaman que Fomento obligue a cumplir la norma de una licencia VTC por cada 30 taxis, "tal y como indica el reglamento de la Ley de Transportes de 1987".Además, solicitan que los VTC determinen su lugar de origen para la prestación de servicios, de manera que se establezca la base de operaciones desde la cual deben partir. Otro aspecto solicitado es el establecimiento de un epígrafe fiscal para los vehículos de arrendamiento con conductor, "que actualmente usan el específico para la actividad de taxi, sin serlo. Al tratarse los VTC de un servicio de representación y alta gama, deberían contar con un epígrafe distinto y un IVA del 21% como artículo de lujo que esta actividad dice ser".Otras solicitudes del sector son que desaparezca la “habitualidad” que permita a los vehículos VTC realizar hasta el 20% de los servicios fuera de su comunidad autónoma, así como que la existencia de registros web a nivel autonómico con los servicios que, como indica la legislación vigente, permitan verificar el control de estos servicios.También hubo este miércoles movilizaciones en Cataluña, País Vasco, Cantabria, Comunidad Valenciana, La Rioja y Castilla-La Mancha, ciudades a las que se sumarán Málaga, Sevilla, Vigo, La Coruña, Ibiza, Barcelona, Madrid, Ciudad Real, entre otras.En el caso de que el Gobierno no atienda las peticiones del sector del sector, las asociaciones anuncian que convocarán una "gran manifestación" en Madrid el próximo 30 de mayo, "a la que asistirían taxistas de toda España".