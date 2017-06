TRÁFICO AUTORIZA QUE LOS ‘PICK-UP’ VAYAN A 120 KM/H EN AUTOPISTA DESDE JULIO

Etiquetas

Los vehículos ‘pick-up’, cuya parte destinada a la mercancía se encuentra separada de la cabina y a cielo abierto, dejarán de ser camiones para ser considerados como turismos a partir del próximo 7 de julio, con lo que a partir de entonces podrán circular a 120 km/h en autopistas y autovías, y tener orden de preferencia en ausencia de señalización o en el uso de carriles VAO.Así se recoge en una instrucción de la Dirección General de Tráfico (DGT), a la que tuvo acceso Servimedia, que indica que el dinamismo y la evolución del mercado han propiciado la aparición de nuevas carrocerías y configuraciones que adaptan los vehículos a determinadas demandas específicas.Entre esas nuevas carrocerías, se introdujo hace tiempo el ‘pick-up’, que actualmente está catalogado como camión en el Reglamento General de Vehículos debido a la ausencia de una clasificación propia.Ese Reglamento reserva la definición de camión para los vehículos de cuatro ruedas o más, concebidos y construidos para el transporte de mercancías, y cuya cabina no está integrada en el resto de la carrocería y tiene una capacidad máxima de nueve plazas, incluida la del conductor.Sin embargo, una directiva de la UE de 2007 recoge de manera independiente y diferenciada los vehículos tipo ‘pick-up’, que son los que tienen una masa máxima no superarior a 3.500 kilos y cuyas plazas de asiento y la zona de carga no están situadas en un compartimento único.La instrucción de la DGT indica que, “desde un punto de vista técnico”, la configuración, el uso y las prestaciones de un vehículo tipo ‘pick-up’ “se encuentran dentro del ámbito propio de las de un vehículo tipo turismo y no de las de un camión”, y que se producen “disfunciones” por ser considerados como camiones a efectos de las normas de circulación.Por tanto, Tráfico considera que a los vehículos tipo ‘pick-up’ cuya masa máxima no exceda los 3.500 kilos, con plazas de asiento y la zona de carga en compartimentos distintos, y una altura no superior a los dos metros “les serán de aplicación las mismas normas de circulación que a los vehículos tipo turismo (uso de carriles en sentido contrario al habitual, orden 2 de preferencia en ausencia de señalización, adelantamientos, velocidades, niveles de servicio en situaciones de vialidad invernal, uso de carriles VAO...)". Esa instrucción de la DGT entrará en vigor el próximo 7 de julio. Para facilitar su identificación y control, Tráfico habilitará un campo específico en el Registro de Vehículos para los tipo ‘pick-up’. “Lo anterior no afecta en ningún caso a cualesquiera otras obligaciones (fiscales, periodicidad de ITV...) que se puedan derivar de su clasificación formal como camión por criterios de construcción en el Registro de Vehículos”, concluye el documento, que está firmado por el director general de Tráfico, Gregorio Serrano.