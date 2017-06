Transportistas de C-LM reclamarán el sobrecoste que pagaron en la compra de camiones entre 1997 y 2011

Etiquetas

Empresas de Castilla-La Mancha reclamarán el sobrecoste que tuvieron que pagar en la compra de camiones entre enero de 1997 y enero de 2011 a las marcas Man, Volvo, Renold, Daimler, Iveco y Daf, debido a que éstas realizaron prácticas "anticompetitivas" en España y en toda Europa. Los transportistas podrán reclamar hasta el 19 de julio y se prevé que sean 11.000 las empresas afectadas en Castilla-La Mancha por este sobrecoste.

Así lo han anunciado en rueda de prensa el secretario general de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Manuel Madruga; el secretario general de la Federación de Empresarios Transporte de Castilla-La Mancha (Fetcam), Francisco Martín; y la letrada del despacho Sánchez Garrido Abogados, Teresa Fernández, que se han unido para reclamar ese sobrecoste que han tenido que pagar las empresas de la región.

La letrada Teresa Fernández ha recordado que el pasado 19 de julio de 2016 la Comisión Europea hizo publica la sanción que se impuso a los fabricantes de camiones por fijar precios e incrementar el precio bruto de los camiones --de 6 a 16 toneladas y de más de 16 toneladas--.

Además, ha señalado que "estas empresas de fabricantes consensuaron y llegaron al acuerdo de retrasar la introducción de las nuevas tecnologías en materia de emisión de gases contaminantes, y posteriormente a su vez lo que hicieron fue repercutir al cliente final el coste que suponía implementar esas nuevas tecnologías".

Por tanto, la letrada ha recalcado que esta sanción impuesta a nivel europeo, oscila en los 3.000 millones de euros, teniendo en cuenta que en esta sanción no está incluido el daño causado a los perjudicados.

FECHA DE RECLAMACIÓN ANTES DEL 19 DE JULIO

A nivel regional, Fernández ha detallado que la acreditación del daño va a pasar por dos informes judiciales: uno genérico de cada uno de las marcas afectadas y un informe específico de cada camión y cada vehículo afectado. "Ello será lo que nos cuantifique el importe ha reclamar", ha añadido.

Además, ha explicado que para que los afectados puedan iniciar esta reclamación deben disponer de la matrícula del vehículo que compraron, el modelo, la marca afectada y el número del bastidor del vehículo, de tal manera que los fabricantes puedan reconocer qué producto es sobre el que se está reclamando y sobre el qué ellos mismos aplicaron ese sobrecoste.

Podrán reclamar aquellos que adquirieron el vehículo por primera vez, aquellos que adquirieron el vehículo mediante un 'leasing' y aquellos que no tengan el vehículo en su poder, pero que lo compraron en el periodo afectado. No podrán reclamar aquellos que adquirieron los vehículos de segunda mano, y aquellos que tuvieron un 'renting', ya que se trata de un alquiler y no adquirieron la propiedad.

Además, ha indicado que necesitarán el permiso de circulación, la ficha técnica, y en su defecto para los que les resulte una dificultad encontrar la factura de compra, tendrán que acudir a la Dirección General de Tráfico para solicitar un duplicado del expediente de matriculación, porque con el impuesto de matriculación podrán saber el coste del vehículo sobre el que van a reclamar.

"80 MILLONES DE EUROS TIRANDO POR LO BAJO"

De su parte, Francisco Martín ha señalado que en Castilla-La Mancha hay "aproximadamente 11.000 empresas tanto de servicio público --empresa que tiene como actividad principal el transporte-- y privada complementario --empresa cuya actividad principal no es el transporte, sino que compran vehículos para acompañar a su actividad principal y distribuir lo que produzcan--.

Esto supondría, a su juicio, "en datos económicos tirando por lo bajo, en el caso de que sea solo un vehículo, unas cantidades de 80 millones de euros solo en la región", teniendo en cuenta que se calcula unos 10.000 euros de reclamación por vehículo.

En este sentido, Madruga ha detallado que el precio de esos camiones oscila entre 40.000 y los 120.000 euros, y según la Comisión Europea el sobrecoste está entre el 12 y el 20 por ciento, por tanto se podría reclamar por cada vehículo comprado 10.000 euros, más IVA y más los intereses que estiman que sería de un 4 por ciento anual.

Además, ha dicho que como son conscientes que para las empresas litigar de manera individual es "muy complicado", Fetcam y Fedeto y el despacho Garrido Asociados, se han aliado para permitir que las empresas puedan litigar y que lo puedan hacer sin coste alguno.

"Al menos desde el principio porque solo tendrían que abonar los costes del pleito si finalmente el pleito se ganara, lo cual yo creo que es una ventaja que les estamos dando para que en este caso puedan reclamarlo", ha asegurado Madruga.

Igualmente, ha anunciado que el próximo 20 de junio a las 10.30 horas van realizar una jornada en la sede de Fedeto, a la que han invitado a todas las empresas que de alguna manera quieran poder conocer de qué forma pueden reclamar estos sobrecostes "tan importantes a los que han tenido que hacer frente en un periodo tan largo".