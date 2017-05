Los transportistas pagaron un 20% más entre 1997 y 2011 por el cártel europeo de vehículos industriales

Etiquetas

Los transportistas pagaron un 20% más de media por sus camiones entre 1997 y 2011 a causa del cártel de algunos fabricantes de vehículos industriales que pactaron precios en el mercado europeo en dicho período para los modelos de seis o más toneladas, según el experto jurídico Life Abogados.

De esta manera, recordó que el año pasado dichos fabricantes fueron sancionados por la Comisión Europea con una multa de 3.000 millones de euros, la más alta de la historia, con motivo de la fijación de precios de venta para vehículos industriales de estas características.

Además del sobreprecio que tuvieron que asumir los transportistas entre 1997 y 2011, también hay que añadir un consumo mayor de combustible, puesto que el pacto en las firmas de camiones también incluyó el retraso de la introducción de las sucesivas tecnologías de emisiones (Euro III y Euro IV), así como la repercusión de los costes del desarrollo e implementación de dichas innovaciones.

Life Abogados indicó que la resolución de la Comisión Europea, como una "versión provisional no confidencial", dificulta a los afectados iniciar acciones legales al no tener un conocimiento completo del caso y no poder acceder al expediente. Además, el plazo para demandar finaliza el 7 de abril de 2018.

"Esta provisionalidad no significa, en ningún caso, que no exista una resolución firme con los infractores (el caso está cerrado), sino que faltan por dilucidar cuáles de sus elementos no deben hacerse públicos por afectar a secretos industriales o ser información confidencial", añadió.

Además, el despacho señaló que existe la duda de que se implique también a un sexto fabricante, Scania, que no figura, de momento, en la resolución, como sí hacen MAN, Daimler, Iveco, Volvo/Renault y DAF, "aunque sí está siendo investigada", por lo que los compradores de Scania "deben esperar antes de iniciar acciones judiciales".

En este sentido, apuntó que las ventas de segunda mano no se vieron afectadas por dicho cártel, algo que si repercutió en mayor manera sobre el sector del leasing, puesto que está muy atomizado con gran volumen de transportistas autónomos. Así, añadió que tanto el renting como el leasing, "que son los primeros en sufrir el daño causado cuando compran el camión", lo trasladan al profesional vía cuotas de amortización.

Por otro lado, Life Abogados explicó que existe una incógnita para el sector del transporte de si se pueden reclamar intereses de demora por esta situación, al tiempo que aseguró que no existe la posibilidad de solicitar la devolución de las cantidades de IVA abonadas, puesto que la fijación de precios es en origen, no en la operación de compraventa.

"Ya sea un transportista que adquirió su camión de uno de los fabricantes involucrados, u otro que dispuso del vehículo con contrato de renting o leasing, es conveniente la opción de la vía extrajudicial para todos ellos, especialmente por dos aspectos: aumenta los plazos de reclamación y es bien vista por los jueces", resaltó el despacho de abogados.