El 70% de usuarios encuestados por Avacu, en contra de la prohibición de aparcar en el carril bus por la noche

El 70 por ciento de las personas que han participado en una encuesta realizada por la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu) se han mostrado en contra de la prohibición de aparcar en el carril bus por las noches en la ciudad de València.

La entidad ha llevado a cabo un sondeo a cerca de 500 usuarios para conocer su opinión sobre la decisión del Ayuntamiento de València de prohibir el estacionamiento en el carril bus en horario nocturno.

Desde Avacu señalan que, "si bien son muchos los valencianos que no apoyan esta decisión, también es verdad que prácticamente la mitad de los encuestados no han modificado sus hábitos a la hora de salir por la noche tras esta decisión".

De acuerdo a la encuesta, un 70,6% no está de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento de suprimir el aparcamiento en el carril bus durante la noche, frente a un 25,2% que sí está a favor. A mayor edad, aumenta el porcentaje de los que están en contra de esta decisión.

Los motivos que argumentan quienes están en contra se centran en que "facilita el aparcamiento nocturno en barrios residenciales y la movilidad de clientes en zonas de ocio, especialmente a los que viven alejados del centro y en pueblos limítrofes de Valencia" o que "las opciones alternativas de transporte son escasas".

Por su parte, los que sí están a favor dicen que "beneficia el uso del transporte público colectivo y hace que la ciudad sea más habitable" y "por respeto al carril bus".

Al preguntarles si han modificado sus hábitos de ocio a la hora de salir por la noche, las respuestas son equitativas: un 47% afirma sí haber modificado sus hábitos y un 48,3% responde que no. Por edades, los más jóvenes son los que más reconocen que les ha afectado esta decisión, ya que más de un 51% de los jóvenes de entre 18 y 30 años asegura haber modificado sus hábitos al salir por la noche, mientras que en el grupo de mayor edad (mayores de 65), más de un 50% reconoce no haberlo hecho.

De los que están a favor de esta medida, un 93% afirma que no ha cambiado sus hábitos al salir por la noche, alegando que sigue cogiendo el coche y aparca donde puede o no coge el coche, va en taxi o en bus. Mientras que, de los que están en contra, más del 64% ha modificado sus hábitos de ocio, ya que, indican, "hay pocas alternativas para ir a las zonas de ocio", "si ya era difícil aparcar, ahora más, así que voy menos al centro y salgo por otras zonas donde pueda aparcar fácil y gratuito" o "he reducido mis salidas nocturnas".

El presidente de Avacu, Fernando Móner, cree que "si estos datos de los consumidores y los del sector económico continúan, el Ayuntamiento de València debería reunirse con todos nosotros para estudiar otras alternativas que pueden evitar esta situación de malestar en la población o buscar soluciones de movilidad más efectivas hacia los consumidores para esos días y momentos".