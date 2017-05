GREENPEACE AFIRMA QUE ‘CASTOR’ COSTARÁ CERCA DE 4.400 MILLONES A LOS CIUDADANOS

Etiquetas

- Pide desmantelar el almacén de gas, que considera “un despropósito”. El responsable de campaña de Greenpeace, Julio Barea, señaló este miércoles que, “desgraciadamente”, el tiempo ha dado la razón a los ecologistas que vinculaban los cerca de 500 movimientos sísmicos frente a las costas de Vinaròs (Castellón) con el almacén de gas subterráneo ‘Castor’, que se encuentra actualmente en estado de hibernación tras ser paralizado en septiembre de 2013, y afirmó que coste para los ciudadanos se acercará a 4.400 millones de euros.Barea respondió así a un estudio de un equipo de expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y de la Universidad de Harvard, ambos de Estados Unidos, que han demostrado la vinculación entre los esísmos y la actividad del almacén ‘Castor’, cuyas conclusiones fueron presentadas hoy por el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, quien descartó que el proyecto se vuelva a poner en marcha y recalcó que no se desmantelará porque su situación es estable.“Desgraciadamente, el tiempo nos ha dado la razón y no eran los locos de Greenpeace los que decían que ‘Castor’ estaba produciendo terremotos. Se concluye lo que veníamos diciendo, que ese almacén de gas era inviable por producir cientos de terremotos”, apuntó Barea.Subrayó que ese “despropósito” lo pagarán los ciudadanos en la factura del gas porque el Estado ha reconocido una indemnización de 1.350 millones de euros a la promotora (Escal UGS, participada por ACS) que ha asumido Enagás Transporte, la cual será retribuida durante 30 años por el sistema gasista. “Calculamos que serán unos 4.400 millones de euros porque es un crédito que se va a pagar con intereses todos estos años y lo pagaremos todos”, añadió.Barea indicó que la conclusiones de los expertos del MIT y de Harvard certifican el “despropósito” defendido por el anterior ministro de Industria, José Manuel Soria, y reclamó que el almacén sea desmantelado para “dejar el mar limpio”.Indicó que Greenpeace visitó la zona hace dos años con su barco ‘Arctic Sunrise’ y comprobó que “delante de la plataforma tienen permanenmente dos barcos”. “Eso, lógicamente, no lo paga la compañía de gas, también lo pagamos nosotros en la factura del gas y es un despropósito más de una política energética basada en favorecer a grandes constructuras y as las eléctricas, mientras nosotros somos los pagarés”, apostilló.Por último, Barea indicó que en Doñana (Andalucía) hay un proyecto para poner en marcha un almacén de gas. “Hemos tropezado con ‘Castor’ y queremos tropezar con Doñana, un lugar maravilloso de biodiversidad a nivel mundial. Nosotros presentamos un proyecto diciendo que el riesgo sísmico en esa zona es aún mayor que el de ‘Castor’”, concluyó.