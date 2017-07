GREENPEACE LLEVA SU BUQUE ‘ESPERANZA’ A MÁLAGA CONTRA EL REPUNTE DEL URBANISMO COSTERO

Etiquetas

El buque ‘Esperanza’ de Greenpeace llega este viernes a Málaga y navegará después por otros lugares del Mediterráneo español en el marco de una campaña de la organización ecologista de denuncia de la desprotección del litoral ante “un previsible renacer del urbanismo costero”.Con la campaña, denominada ‘Protección a toda costa’, Greenpeace exige que se protejan las zonas costeras aún no construidas, se eliminen las infraestructuras ilegales y se impulse la protección de las aguas internacionales. No en vano, el próximo lunes se iniciará en Nueva York (Estados Unidos) una cumbre de la ONU para decidir si en 2018 se negocia o no el Tratado de Protección de los Océanos.La ONG indicó que, tras unos años de ralentización en el sector inmobiliario, los datos empiezan a hablar de un repunte. “La urbanización costera, o, mejor dicho, la poca costa que queda sin construir, planea en el horizonte con el consiguiente precio para los ecosistemas litorales. La gestión del agua, de la electricidad y los residuos son sólo algunos de los problemas que conlleva la urbanización irracional”, destacó.Subrayó que casi la mitad de la población española vive en la costa, sin contar con el turismo, lo cual “está reduciendo nuestra biodiversidad rápidamente en algunas zonas”. “Precisamente, Málaga se encuentra a la cabeza de la urbanización costera frente a Tenerife, ubicado a la cola del ranking”, añadió.Este dato aparece en el informe ‘Protección a toda costa’, que Greenpeace presentará el próximo lunes en Málaga a bordo del barco ‘Esperanza’ y con el que la organización lanza una demanda directa a las autoridades para que protejan las aguas y los terrenos aún sin construir, y desmantelen y recuperen las zonas que albergan construcciones ya declaradas oficialmente ilegales. La responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Pilar Marcos, consideró necesario que “se promueva la filosofía del artículo 132.2 de la Constitución, en el que se define el dominio público marítimo-terrestre incompatible con la existencia de enclaves de titularidad privada sobre el mismo”. El buque ‘Esperanza’, el mayor de Greenpeace, recorrerá hasta el próximo 17 de julio la costa del sureste español (entre Málaga y Murcia), donde ya existen tramos con una construcción cercana al 80%. Además de recorrer algunos de sus 'puntos negros', visitará el Mar de Alborán, la segunda ruta marítima más transitada del mundo, junto con personas expertas en aves y cetáceos para analizar el impacto humano en sus comunidades.