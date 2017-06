Paralizada la actividad en el puerto de Algeciras en la primera jornada de huelga de los estibadores

Etiquetas

La actividad en el puerto de Algeciras (Cádiz) se encuentra paralizada por la huelga de la estiba, que está siendo secundada por los trabajadores con relativa normalidad, según han indicado a Europa Press fuentes portuarias.

La huelga convocada ha hecho que las terminales de contenedores no operen en las horas impares. No obstante, tampoco hay actividad en las horas pares, ya que no hay programada llegada de ningún barco en la jornada de este lunes.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), Manuel Morón, ha afirmado que espera que las partes se sienten de nuevo a dialogar para que "el daño no sea mayor del que ya está hecho".

En este sentido, ha manifestado su deseo de que la situación con el sector de la estiba se solucione "cuanto antes, por el peligro que supone para todo el sistema portuario y, especialmente, a Algeciras por tratarse de un puerto de tránsito".