El puerto de Cádiz acogerá por primera vez el 26 de julio cuatro cruceros de 300 metros de eslora

Etiquetas

El Puerto de Cádiz recibirá por primera vez el próximo 26 de julio cuatro cruceros de casi 300 metros de eslora en la misma jornada, siendo dos de más de 330 metros de eslora y otros dos buques de 270 y 294 metros de eslora, respectivamente.

Según ha informado Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) en una nota, la capacidad total de estos cuatro trasatlánticos asciende a 16.877 personas, entre pasajeros y tripulantes, la mayor registrada hasta el momento en un único día.

Las necesidades de atraque para albergar estos cuatro buques ha llevado a la Autoridad Portuaria a montar un operativo especial, en el que se lleva trabajando varias semanas, con objeto de atender no sólo a los cruceros sino también compatibilizar esta actividad con el resto de tráficos y con la ocupación temporal del muelle Ciudad.

Así, el buque Aurora, de 272 metros, atracará en el muelle Ciudad y será el primero en amarrar sobre las 07,00 horas, para que los restantes buques puedan realizar sus maniobras de atraque a las horas previstas.

La operativa de los cuatro buques requiere que la dársena comercial esté libre para cada uno de los barcos, ya que en el caso del Aurora maniobrará con dos remolcadores en el muelle Ciudad cuya longitud es de 316 metros, quedando por cada uno de los extremos de proa y popa 22 metros.

La ABPC ha destacado que el segundo en arribar será el Britannia, de 330 metros. Está previsto que dadas sus dimensiones ejecute la maniobra de reviro en la ante dársena y quedará amarrado babor al muelle Alfonso XIII, entre los bolardos cuatro al 23. De esta forma facilita su maniobra de salida con la proa mirando hacia la Punta de San Felipe.

En tercer lugar realizará su atraque el buque Disney Magic que posiblemente también atraque babor al muelle, en el Reina Sofía, bolardos 24-42.

Por último amarrará el buque de la Royal Caribbean Cruises Ltd. denominado 'Independence of the seas', el de mayor porte, con 339 metros de eslora y también el de mayor maniobrabilidad. También está previsto en este caso que la maniobra de reviro se realice en la ante dársena y amarre en el muelle Marqués de Comillas, bolardos 24-44.

Estos buques requerirán asimismo de distintas operaciones portuarias, como la entrada de autobuses en el recinto portuario para los pasajeros realicen las excursiones que hayan contratado. Dichos vehículos se estacionarán cerca de cada uno de los barcos para facilitar el embarque de los cruceristas. En aplicación del Código ISPS se controla y vigila la entrada y salida de cada uno de los autobuses, sus conductores o los guías de los tour operadores.

Una vez hayan embarcado todos los pasajeros que realicen excursiones se iniciará el servicio de autobuses lanzadera desde el muelle Marqués de Comillas hasta la estación marítima ubicada en el muelle Ciudad, para que los pasajeros que vayan a visitar la ciudad de Cádiz no tengan que hacer este trayecto a pie. Para ello se prestará un servicio desde el portalón del buque hasta la puerta de la estación marítima, supervisado, como es habitual, por el servicio de Policía Portuaria, la Guardia Civil y la Policía de Fronteras.

Autoridad Portuaria ha indicado que los pasajeros de los buques que amarren en el muelle Alfonso XIII y Reina Sofía harán su salida y entrada por la estación marítima del Muelle Alfonso XIII.

Posteriormente está prevista la entrada de los camiones que retiran las basuras sólidas y líquidas así como lodos de los buques, en cumplimiento del convenio Marpol.

Además, en muchos casos, este tipo de barcos aprovecha las escalas en el puerto gaditano para hacer víveres y aguada, por lo que esa multiplicidad de servicios exige una coordinación absoluta entre los consignatarios de los buques, Operaciones Portuarias y el servicio de Policía Portuaria.

El primero en partir, a las 15,00 horas, será el 'Independence of the Seas'. El segundo, el Britannia, a las 17,30 horas. El tercero, el buque Disney Magic a las 18,00 horas y el último en salir será el crucero Aurora a las 19,00. La partida se hará de forma escalonada para facilitar las distintas maniobras.