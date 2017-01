LAS AGENCIAS DE VIAJES ADVIERTEN DE LA “LACRA” QUE SUPONE EL INTRUSISMO PARA EL SECTOR

Etiquetas

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), Rafael Gallego, ha advertido de la “lacra” que supone el intrusismo para el sector turístico.Coincidiendo con la celebración en Madrid de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), Gallego aseguró a Servimedia que seguirán insistiendo al Gobierno “para que persigan” el intrusismo porque “perjudica económicamente a un sector que esta reglado, pero también a la imagen de marca turística del destino que lo sufre”.Además, recalcó esa oferta paralela “no ofrece al turista las garantías que le ofrecen las empresas que están regladas en el sector”, antes de añadir que “no es lógico que haya esa competencia desleal porque así es imposible desarrollar tu negocio”.En este sentido, Gallego aseguró que el problema del economía colaborativa “no es exclusivo” de la ciudad de Barcelona. “En Madrid existe el intrusismo en la misma medida que en Barcelona”, aunque subrayó que la diferencia es que “no está tan presente porque las zonas turísticas de Madrid no sufren esa teórica masificación”.EL GASTO, ASIGNATURA PENDIENTEEn relación a los datos de llegada de turistas durante el pasado año publicados recientemente, el responsable de la patronal de las agencias de viajes aseguró que el gasto “sigue siendo una asignatura pendiente”. En este sentido, apuntó que en 2016 crecieron los ingresos “porque ha crecido el número de llegadas, no porque haya crecido el gasto”. “Nos queda una labor a todos porque es evidente que algo no se está haciendo bien por alguna parte cuando esto sucede”, señaló. Además, comentó que “la dependencia que tenemos del sol y playa, que representa ya el 80% de los turistas que nos visitan, necesita de una oferta de ocio en función de lo que demandan los clientes”.En este sentido, el presidente de CEAV aseguró que si los turistas no gastan en restauración “es porque lo que les estamos ofreciendo en determinadas zonas no se corresponden con las necesidades y gustos de los clientes”. Por tanto, Gallego sugirió que “habría que adaptar la oferta complementaria de ocio y restauración a lo que realmente demanda el turista”. A este respecto, apuntó que los hoteles de todo incluido surgen por dos razones: la primera, tras el paso de la peseta al euro “que encareció todos los destinos turísticos”, y la segunda “porque algo está fallando, porque es evidente que la oferta que hay alrededor de los hoteles no convence a los clientes”.