(AMPLIACIÓN) ARAGÓN. ALUMNOS DE LA ESCUELA DE TURISMO, TÉCNICOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y EXPERTOS SE PONEN EN LA PIEL DE PERSONAS CIEGAS

- En una jornada organizada por la ONCE y su Fundación en Zaragoza para fomentar el turismo accesible. Alumnos de la Escuela Universitaria de Turismo, técnicos del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza y expertos en turismo, entre otros profesionales, han participado este jueves en una jornada organizada por la ONCE y su Fundación para comprobar de primera mano las dificultades a las que se enfrentan las personas con discapacidad visual. La actividad, celebrada en el Hotel ILUNION Romareda de Zaragoza, ha incluido un desayuno a ciegas en el que los participantes se han puesto un antifaz para sentir en su propia piel lo que supone para una persona ciega una actividad tan cotidiana como sentarse a comer a una mesa. El objetivo de esta jornada ha sido sensibilizar a todos los sectores implicados en el fomento de un turismo accesible para todos y que permita disfrutar de las actividades turísticas a todas las personas. Ignacio Escanero, delegado territorial de la ONCE en Aragón, ha sido el encargado de inaugurar el encuentro, acompañado, entre otros, por Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE; José Antonio Palau, director del Hotel ILUNION Romareda; José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón; Fernando Rivarés, consejero de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza; José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, y Nicolás Guillén, director de la Escuela Universitaria de Turismo.La jornada ha incluido distintas experiencias a ciegas para las autoridades, que han podido recorrer el hotel provistas de un antifaz, desplazarse por las instalaciones y conocer cómo conseguir que las habitaciones sean accesibles para todos. También han disfrutado de un desayuno a ciegas. El día se ha completado con mesas redondas en las que han conocido publicaciones, normas técnicas y metodologías de evaluación de la accesibilidad relacionada con el turismo; se han puesto sobre la mesa buenas prácticas en turismo para todas las personas, y han hablado sobre accesibilidad al Patrimonio Cultural y Natural de Aragón. Han cerrado la jornada, tras una comida también a ciegas, con un debate sobre ‘La docencia en materia de accesibilidad en la Universidad de Zaragoza’ y una última mesa sobre ‘Autonomía y viajes para personas con discapacidad visual’, con testimonios de personas ciegas que han contado sus experiencias a la hora de viajar y hacer turismo.