ANDALUCÍA. FITUR ACOGE LA PRESENTACIÓN DE LA ‘RUTA INCLUSIVA RENACIMIENTO DEL SUR’

Etiquetas

- Impulsada por la Universidad de Jaén y la Diputación en colaboración con Fundación ONCE. La trigésimo séptima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Ifema del 18 al 22 de enero, ofrecerá una relevancia especial al papel que juega la accesibilidad y el diseño para todos en el turismo. Una de las apuestas por la accesibilidad será la presentación de la ‘Ruta Inclusiva Renacimiento del Sur. Jaén, Úbeda y Baeza’, impulsada por la Diputación de Jaén y la Universidad de Jaén en colaboración con Fundación ONCE. Se trata de una guía turística sobre tres itinerarios relacionados con un personaje representativo de cada una de las ciudades. Así, en Jaén el protagonista será el arquitecto Andrés de Vandelvira; en Úbeda, Francisco de los Cobos, secretario de los reyes Carlos I y Felipe II, y en Baeza, el poeta Antonio Machado. El objetivo es dotar a los visitantes de información real del entorno, de los edificios monumentales y de los servicios turísticos de cara a planificar su visita. La presentación de la guía tendrá lugar el viernes 20 de enero, a las 10.30 horas, en el stand de la Junta de Andalucía (pabellón 5). La guía, redactada en parte en lectura fácil, se completa con fichas descriptivas de cada uno de los recursos turísticos, aportando información detallada en materia de accesibilidad. Como elemento novedoso y diferenciador, la guía incorpora un Tour Virtual 360º que ofrecerá la información de aquello a lo que no se puede acceder. Otra de las iniciativas presentes en Fitur será el diseño del ‘Hotel del Futuro’ de FiturtechY, un proyecto en el que Fundación ONCE ha participado junto con el Instituto Tecnológico Hotelero y entidades como Emotion Experience, Bassols, Broomx, Chapp Solutions, Cosentino, Domestico Shop, Fibratel, Gennion Technologies, HP, Inserta Group, Pikolin y Roca. Esta instalación acoge las principales innovaciones tecnológicas del mercado en equipamiento hotelero. Aquellos visitantes que deseen recorrer el ‘Hotel del Futuro’ encontrarán espacios y hardware colaborativos en salas de reuniones, tecnología beacons para experiencia del cliente, espacios inmersivos a 4D, realidad virtual, ambientaciones aromáticas y tecnología LED dinámica, además de ser un proyecto completamente accesible. Fitur 2017 también ofrecerá a las personas con discapacidad la posibilidad de acceder a estands accesibles, como el de la Junta de Andalucía, que ha contado para ello con el asesoramiento de la ONCE en Andalucía.