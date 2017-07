Aehcos tacha de "ilegales" las viviendas turísticas y alerta de su riesgo para la economía y el empleo en Málaga

Etiquetas

El número de camas en estos alojamientos supera a las hoteleras en la ciudad: "no podemos llenar el centro con gente que va de bocadillos"

El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, ha calificado como "ilegales" las viviendas turísticas debido a que esta oferta paga "pocos o ningún" impuestos y obligaciones fiscales, ofrecen un producto "'low cost'", no están inscritas en el registro de turismo, su producto "no se considera actividad económica y no tiene que facturar", no están acogidos al convenio de hostelería y alojamiento y no generan mano de obra.

Callejón, que ha presentado este jueves las previsiones de los hosteleros malagueños y las agencias de viajes para la temporada estival, ha explicado que "ya se ha superado" el número de camas en viviendas turísticas que en hoteles en la ciudad de Málaga "y es posible que en la provincia lo superemos en breve".

Según ha expuesto, esta situación "nos hace pensar y recapacitar qué tipo de turismo queremos". "Los hoteles y apartamentos turísticos han apostado por la calidad, y tenemos infraestructuras solo de calidad. Si tenemos un producto 'low cost', nos saldría caro en la provincia". Así, ha tendido la mano a las administraciones públicas para "acabar con la ilegalidad de las viviendas turísticas".

En este punto, ha dicho que el número de visitantes recibidos en España durante este año es de 58 millones, "de los cuales 15 millones los tenemos desaparecidos", en referencia a que estos visitantes se encuentran en viviendas turísticas y "sin saber dónde están". Por ello, asignando la media de gasto por turista de 190 euros, "supone unos 2.850 millones de euros esfumados, que no contribuyen a la Hacienda pública y no generan puestos de trabajo directos".

Cuestionado por los periodistas sobre los motivos por los que consideran ilegales las viviendas turísticas, ha subrayado que estas "no tiene carga administrativa" por lo que "su coste es bastante inferior al que tenemos nosotros". "Pelean con precios, abarcan muchos puntos del centro histórico, su cliente no es de un gasto excesivo y ese mercado 'low cost' no enriquece a la provincia", ha agregado.

"No podemos llenar el centro con gente que va de bocadillos, porque nos ha costado mucho llegar a un nivel de calidad reconocido por los clientes. No podemos dejar que se regule automáticamente por el mercado --de las viviendas turísticas--", ha aseverado.

Por todo ello, Callejón ha apostado por que estas viviendas tengan "las mismas condiciones que los hoteles y apartamentos turísticos". "¿Por qué no puede haber apartamentos turísticos en el centro histórico por el Pepri pero sí viviendas turísticas?", se ha preguntado.

PREVISIONES

En cuanto a las previsiones de los hoteles del litoral malagueño, ha detallado que se espera un incremento del 2,5 por ciento en el número de turistas. Así, ha concretado que hay una caída de seis puntos en el turista nacional, pero en paralelo con un aumento del seis por ciento del turista extranjero.

Asimismo, ha explicado que el mes de junio se ha cerrado con una ocupación del 76 por ciento de las plazas hoteleras, y las previsiones se encuentran en torno al 81 por ciento para julio, 86 por ciento para agosto y 78 por ciento en septiembre.

Preguntado por las razones por las que ha bajado el mercado nacional, Callejón ha argumentado que cuando la economía sube, el cliente "se va del país, se va a Europa o al Caribe". No obstante, ha asegurado que este mercado español "va a seguir bajando".

"Durante la crisis estábamos todos asfixiados, y teníamos la obligación de lanzar ofertas para el mercado nacional. Hoy en día no lanzamos ofertas porque tenemos una ocupación extranjera con touroperadores y a esos nos cuesta la vida subirles el precio", ha sostenido.

El número de pernoctaciones también se prevé que se incremente un 2,5 por ciento, cifrando en 2,4 noches la estancia media de cada visitante. En la campaña de 2016, se alcanzaron 26 millones de pernoctaciones en la provincia.

Por otra parte, el presidente de los hoteleros costasoleños ha destacado que el aumento de visitantes y pernoctaciones tiene "una repercusión de incremento de mano de obra", que ha cifrado en un 6,2 por ciento más de empleados respecto al año anterior. En este sentido, ha expuesto que el 50 por ciento de las plantillas hoteleras es fija, el 30 por ciento es fija discontinua y un 20 por ciento contratada para diversas temporadas del año.

Preguntado por las zonas que desarrollan más incrementos de pernoctaciones, ha detallado que la costa Occidental --desde Torremolinos a Estepona-- continúa habiendo "más afluencia de camas y hay más incremento". No obstante, ha explicado que en la costa oriental de Rincón de la Victoria a Nerja está aumentando "bastante".

AEDAV

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Andalucía (Aedav), Sergio García, ha expuesto que la contratación de viajes a través de estas entidades "se ha ido incrementando", aunque alcanza de enero a julio el mismo número de reservas que el año pasado.

Así, ha explicado que en la temporada estival "hay siempre un 'bajoncillo' en Málaga", concretando que el aumento de las operaciones por agencias comienza en septiembre, estimando que este incremento oscilará en torno al diez y 12 por ciento para final de año.

En concreto, la Aedav ha cifrado entre 7.000 y 8.000 las agencias de viajes en el territorio andaluz, indicando además que el sector "se está recuperando" debido a que el número actual en España (61.000) alcanzará números similares a la época anterior a la crisis (62.000).

Entre los mercados destacados por estos operadores, García ha destacado que Cuba está "llamando la atención", aunque Europa sigue siendo el favorito "por cercanía".

Además, ha asegurado que "no se vende menos" en Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a este país, y que tras el referéndum del 'brexit' "se ha puesto de moda Reino Unido", debido también a la devaluación de la libra esterlina frente al euro. En contraposición, ha señalado que hay mercados hundidos y que descienden más de un 20 por ciento como Turquía o Túnez.

Según ha apuntado, una de las tendencias de los viajeros de las agencias es el 'slow tourism' o el turismo tranquilo, que ha definido como "aquel que se aleja de las grandes ciudades saturadas". En concreto, Italia y Francia son los destinos más escogidos por este tipo de viajeros.