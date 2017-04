Aena se compromete a contar con el Gobierno balear en las futuras decisiones relativas a aeropuertos

Etiquetas

El vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo de Baleares, Biel Barceló, ha mantenido ese miércoles una reunión con el presidente de Aena, José Manuel Vargas en la que ha logrado el compromiso de que las decisiones relativas a los tres aeropuertos del archipiélago balear, en Palma, Menorca e Ibiza, cuenten con la opinión del Govern, por lo que el Ejecutivo autonómico participará en el plan Director que planificará el futuro de los aeropuertos.

Barceló ha traslado la necesidad de contar con la opinión de las autoridades de las islas "ya que conoce mas directamente la problemática y las necesidades" de los aeropuertos, al tiempo que ha reivindicado la cogestión de unas infraestructuras "fundamentales" que representan una "dependencia económica" para Baleares.

En este sentido, el dirigente balear ha pedido la participación del Govern "desde el minuto cero" en el próximo plan Director que según ha destacado Barceló, planificará los objetivos de los aeropuertos "en los próximos 20 años". Y, ha destacado, que de la reunión se lleva el compromiso de que "cuando se abra el plan Director se va a contar con la opinión de Baleares".

Respecto al flujo aeroporturario, ha destacado la garantía del Gobierno de no aumentar las operaciones por hora. "Hemos planteado nuestra apuesta para crecer en invierno pero la necesidad de que ese crecimiento no se produzca en verano, especialmente Mallorca e Ibiza que no pueden seguir creciendo", ha asegurado en declaraciones a Europa Press a la salida de la reunión, mientras ha confirmado el compromiso de Aena de que el aumento en el número de asientos no conllevará un incremento en las operaciones por hora.

Asimismo, el político econacionalista ha pedido mayores inversiones medioambientales a Aena para paliar los efectos contaminantes de los aeropuertos, ya que considera que las actuales son insuficientes, al tiempo que ha recalcado una apuesta por las energías renovables.

El vicepresidente balear ha agradecido que sus interlocutores hayan sido "receptivos" y ha destacado la necesidad de un "diálogo fluido". Así, ha valorado el hecho de que "haya reuniones constantes y apertura total a la hora de escucharnos, también con los directores de los aeropuertos".

A la cita han acudido además el conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, el director general de Puertos y Aeropuertos del Govern, Xavier Ramis, y la directora general de Turismo de las Islas, Pilar Carbonell. Por parte del Gobierno español ha estado presente la secretaria general de Transportes, Carmen Librero y el director general de aviación civil, Raúl Medina.