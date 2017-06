Andalucía busca con su nueva campaña de promoción "atrapar" al turista y que viva intensamente su estancia

Etiquetas

La iniciativa se pone en marcha este viernes en España, Londres, París, Berlín, Nueva York y Tokio, entre otros países

No es lo que quieres sino lo que sientes y cómo lo sientes. No es lo mismo vivir que vivir intensamente. Ese es el objetivo que quiere transmitir la Consejería de Turismo de Andalucía con su nueva campaña de promoción, buscando "atrapar" emocionalmente al turista y que cuando esté en el destino no sólo vea museos, monumentos, vaya a las playas o pasee sino que viva de verdad las múltiples experiencias que proporcionan las ocho provincias andaluzas.

Con una música fresca y pegadiza, obra del grupo malagueño e-Giipsy; una serie de películas y anuncios publicitarios para diferentes formatos y medio centenar de fotografías, la campaña invita al turista no a venir de vacaciones sino a vivir en Andalucía dos, tres, cinco o los días que quiera; en definitiva, que el viajero se sienta como un vecino más y disfrute de su estancia.

Esta campaña supone una gran evolución respecto a las anteriores, focalizándose en las experiencias que se pueden vivir en Andalucía. El concepto de esta promoción es 'intensamente' y bajo ese paraguas se desarrolla un mensaje optimista y transmite que esta comunidad autónoma tiene una luz diferente y una forma de ser diferente, que te atrapa, te hacer vivir la vida de manera más intensa hasta el punto de querer repetir y también compartirlo con los demás.

En definitiva, la evolución es pasar de comunicar el producto a comunicar qué provoca en los visitantes, conectando así con el viajero. Los protagonistas son las personas y sus emociones; todo ello reflejado en pequeños instantes de su estancia, aportando autenticidad y naturalidad.

El consejero de Turismo y Comercio, Francisco Javier Fernández, ha presentado este viernes en el Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, la nueva estrategia de su departamento, un nuevo reclamo que muestra "un valor diferencial que sólo Andalucía puede ofrecer sobre el resto de destinos", citando el carácter vital, el magnetismo y la capacidad de transmitir energía e intensidad con la que se vive cada experiencia y situación.

Esta campaña es "moderna e innovadora", ha subrayado, añadiendo que tiene un amplio recorrido internacional pero también ayudará a reforzar el posicionamiento en el mercado nacional. "Esta estrategia transmite los valores turísticos de Andalucía, equilibra adecuadamente las emociones de los visitantes con la oferta turística del destino; cubre las necesidades de los distintos segmentos y a todos los territorios", ha expuesto durante la presentación.

Andalucía invita a vivir experiencias únicas y diferentes, una tierra donde se vive de modo distinto a otros destinos, un modo de vida que se quiere compartir con el turista que visita la región, de ahí ese lema 'intensamente' ya que se proponen "lugares y momentos que pueden ser inolvidables y que pueden hacer que el viajero quiera repetir en este destino".

LANZAMIENTO SIMULTÁNEO

El lanzamiento de la campaña al público ha sido simultáneo a la presentación realizada en Málaga, con la emisión del anuncio publicitario en todas las cadenas de televisión nacionales y una presencia destacada en enclaves emblemáticos de los principales mercados emisores para Andalucía: la plaza de Callao, en Madrid; los centros de Londres, París y Berlín; Times Square en Nueva York o el cruce de Shibuya en Tokio, entre otros emplazamientos.

La estrategia promocional cuenta con piezas de comunicación para el mercado nacional, el turismo interno --Andalucía-- y para los principales emisores internacionales. Se cubrirán los principales productos turísticos y diferentes épocas vacacionales del año para contribuir también a la desestacionalización.

Combinará medios tradicionales para alcanzar la máxima cobertura y medios digitales para obtener la interacción con los visitantes antes, durante y después de su estancia.

Tras este arranque se implementarán diferentes soportes hasta mediados de septiembre, con acciones especiales como la proyección del anuncio en el estreno de la película 'Señor, dame paciencia', rodada en Andalucía; así como en 750 salas de cine de la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco así como en Málaga y Sevilla. Igualmente se proyectará en el concierto que dará Alejandro Sanz en Madrid el próximo 24 de junio.

Todo el proceso de creación de la campaña promocional se ha prolongado prácticamente un año, incluyendo la creatividad de la misma, las fotografías, los rodajes y la composición musical, creada exclusivamente para esta estrategia por el grupo malagueño e-Giipsy. Igualmente ha sido testada para averiguar previamente el nivel de agrado, comprensión e incidencia en la imagen de Andalucía, obteniendo una buena valoración y asociándose esta región a conceptos como alegría, vitalidad, luz, dinamismo, motivación y atractivo.

También se incluye en la web andalucía.org un microespacio sobre el material de la campaña e incluso una aplicación que permitirá crear los carteles con la fotografía de cada persona en cualquiera de los marcos que componen la promoción.

El consejero de Turismo ha destacado el reconocimiento internacional y la "fuerza de la marca turística Andalucía", con la que, ha dicho, la oferta regional ha recorrido en la última década más de ocho millones de kilómetros en más de 6.000 acciones de marketing en 50 países.

A pesar de ello, las nuevas tendencias del mercado y las preferencias de los viajeros, cada vez más exigentes, han supuesto dar "un paso más" para que Andalucía siga manteniendo su posicionamiento; de ahí esta campaña que invita a vivir intensamente las experiencias y que busca la emoción y el disfrute de los viajeros.